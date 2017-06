Paris: Des navettes sans chauffeur (vraiment sans chauffeur) débarquent sur l'esplanade de La Défense

Une navette autonome à la Défense — Stif

Le service s’étend. Après l’expérimentation des navettes sans chauffeur pour relier la gare de Lyon à celle d’Austerlitz, trois véhicules autonomes 100 % électriques vont faire leur apparition ce jeudi jusqu’à fin décembre, sur l’esplanade de La Défense qui accueille 500.000 visiteurs par jour.

>> A lire aussi : Des navettes sans chauffeur pour relier la gare de Lyon à celle d'Austerlitz

Service gratuit

« Cette navette a pour objectif de proposer une nouvelle offre de mobilité complémentaire pour parcourir les premiers et derniers kilomètres des usagers des transports en commun », annonce le Stif. Et couvrira trois circuits distincts. Soit deux circuits la semaine de 8h à 20h (Grande Arche – Valmy et Grande Arche – Faubourg de l’Arche avec 1 arrêt sur chaque circuit) et un circuit le week-end de 10h à 18h (Grande Arche – Le Moretti avec 2 arrêts). Ce service entièrement gratuit qui pourra transporter 11 personnes assises et 4 debout dans chaque navette sera inauguré le 3 juillet prochain par Valérie Pécresse, présidente du Stif et de la région Ile-de-France.

Cette expérimentation est menée en partenariat avec Defacto, Etablissement public de gestion du quartier d’affaires de La Défense. Le STIF a choisi Keolis en tant qu’opérateur, associé au constructeur Navya, start-up française. A partir de la rentrée, les navettes circuleront en totale autonomie (sans opérateur). Avant cela (pendant l’été), un opérateur sera à bord.

« Cela permet de tester cette technologie et d’habituer les gens au service. Car l’idée est que ça se développe de plus en plus dans l’espace public », affirme Stéphane Beaudet, vice-président de la région Ile-de-France chargé des Transports.