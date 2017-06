Val-d'Oise: Zéro discrétion... En pleine canicule, les voleurs présumés portaient des capuches

C.An

SOCIETE La brigade anti-criminalité a repéré mardi des jeunes majeurs à l'allure particulière et des objets qui débordaient de leurs sacs...

La BAC, après une opération de contrôle a interpellé et placé en garde à vue trois jeunes majeurs dans le Val-d'Oise (Illustration). — M.Libert/20 Minutes

Une apparence pas si trompeuse. Les agents de la brigade anti-criminalité (BAC), mardi à Sannois (Val-d'Oise), ont repéré trois jeunes du fait de leurs accoutrements et le contrôle s'est avéré payant, selon Le Parisien.

Vestes et capuches sous le soleil

Porter vestes et capuches sur la tête, au moment de fortes chaleurs, est pour le moins original. La BAC a procédé à un contrôle des trois majeurs. En plus, de la sacoche de l'un d'eux, sortaient plusieurs objets dont un tournevis et des gants.

Toujours selon le quotidien régional, les policiers ont découvert dans cette sacoche : des bijoux, un œil de judas, des tickets restaurants. Autant de biens dont ils n'ont su expliquer la provenance. Ces trois jeunes de 18 et 19 ans ont été interpellés puis placés en garde à vue.