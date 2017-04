Paris

SOCIETE Le père d’un enfant de deux ans et demi a été incarcéré, pour avoir tenté de partir en Syrie en janvier 2015…

Un père connu pour sa radicalisation a perdu le droit de rendre visite et d'héberger son fils par un jugement de la cour d'appel de Versailles (Illustration). - Charlotte Gonthier/20 Minutes

Un récent jugement a soulagé une mère paniquée par la radicalisation de son conjoint. Claire se cachait de peur que son enfant parte en Syrie avec son père et samedi, la cour d’appel de Versailles a retiré le droit de visite et d’hébergement de ce dernier, un militant du Jihad, rapporte Le Parisien.

Le père voulait partir en Syrie

Le père, Zayd Taghi, avait été incarcéré pour avoir tenté de partir en Syrie en janvier 2015. Toujours selon Le Parisien, en septembre dernier, il a été suspecté d’avoir agressé deux surveillants de la prison d’Osny (Val-d’Oise). Zayd Taghi, sans avocat pour le représenter, a été noté défaillant à l’audience du samedi 22 avril. Le père a adressé un long message SMS pour sa défense. Son droit accordé, au printemps 2016, à héberger et voir son fils de manière régulière a été retiré par le jugement de la cour d’appel de Versailles à cause de sa radicalisation et son souhait d’emmener l’enfant en Syrie.

