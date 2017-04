Paris

FAIT DIVERS Le Raid a libéré dimanche soir une adolescente de 16 ans, se disant séquestrée et forcée de se prostituer dans un appartement de Savigny-le-Temple, en Seine-et-Marne…

Ils avaient tenté de prendre la fuite par le jardin. « Ils sont tombés sur une équipe qui était postée à l’arrière de l’appartement, ils n’ont pas pu aller bien loin », plaisante le commissaire Claude Mazerolle, chef du commissariat de Moissy-Cramayel, en Seine-et-Marne. Quatre jours après l’intervention du Raid dans un appartement de Savigny-le-Temple pour libérer une adolescente de 16 ans se disant séquestrée et forcée de se prostituer, les quatre suspects ont été mis en examen pour « proxénétisme en bande organisée » et « séquestration ». Tous ont été déférés.

Les suspects – trois hommes, âgés de 23, 24 et 25 ans et une femme, Brésilienne, de 19 ans – sont soupçonnés d’avoir, a minima incité, voire forcé, la jeune femme à se prostituer. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’adolescente originaire de Besançon s’est rendue de son propre chef dans cet appartement squatté du centre-ville, environ une semaine avantl’intervention du Raid. Elle aurait « rencontré » les suspects via les réseaux sociaux, notamment sur Snapchat, précise une source proche du dossier.

Elle alerte sa mère par textos

A ses parents, elle prétexte se rendre chez son petit ami, qui vit à Toulon, pour les vacances. Sans nouvelle d’elle depuis une semaine, ces derniers ne s’étaient pas particulièrement inquiétés : ils ont décrit leur fille comme particulièrement indépendante. Elle aurait également fait plusieurs fugues, note une source proche de l’enquête. Mais dimanche matin, sa mère se présente au commissariat de Besançon, assurant avoir reçu des textos particulièrement alarmants. Sa fille lui confie être contrainte de se prostituer sous la menace d’hommes armés. Elle parvient à lui envoyer l’adresse de l’appartement avant que son portable ne soit éteint. Le même jour, son petit ami reçoit des messages du même acabit sur Snapchat.

Le commissariat de Moissy-Cramayel, dont dépend Savigny-le-Temple, est immédiatement alerté. Après un rapide repérage et la géolocalisation de son téléphone, une intervention du Raid est organisée le soir même. La jeune fille est retrouvée en état de choc mais saine et sauve. Un pistolet automatique est également découvert dans l’appartement. Si la femme interpellée n’a pas de casier judiciaire, les trois autres suspects sont connus des services de police pour des faits de droit commun : vols, violence, trafic de stupéfiants…

Une information judiciaire a été ouverte, notamment dans le but de mettre en lumière les pratiques de ce réseau et de retrouver d’éventuels complices.

