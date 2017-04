Paris

Ils sont de retour. Selon les chiffres de l'office du tourisme et des congrès de Paris, en janvier, les hôtels ont enregistré une hausse de 28% des nuitées par rapport au même mois de l'an passé. Par ailleurs, les arrivées aériennes internationales, ont crû de 11% en février. Et ce, deux ans après les premiers attentats.

« Nous sommes même revenus au niveau de décembre 2014 »

« Depuis décembre 2016 et janvier dernier, nous assistons à une inversion très nette de la situation de crise que nous avions connue dans le secteur touristique à Paris et en petite couronne. Nous sommes même revenus au niveau de décembre 2014, c’est-à-dire avant la série des attentats qui a touché la France en janvier 2015 et juillet 2016 », constate auprès du Parisien, Nicolas Lefebvre, directeur de l’office du tourisme de Paris.

Certains marchés affichent une progression étonnante par rapport à décembre 2014, comme les États-Unis (+ 31 %) ou le Moyen-Orient (+ 17 %). La Chine fait même un bond spectaculaire de + 40 % ces derniers mois, note le quotidien.

