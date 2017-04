Paris

INSOLITE Ce motard bientôt père a été contraint de mettre en vente sa moto à cause d’une « demi-pression familiale »…

Une moto proposée sur Le bon coin pour le double de son prix d'origine. - Benhard sur Le bon Coin

Futur père et bientôt ex-motard ? Un habitant de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) a mis en vente sa moto sur Le Bon Coin mais contraint. Bientôt papa, "en août", sa "famille et (sa) belle-famille ne veulent plus (le) voir sur un 2 roues", explique-t-il dans l’annonce. Il propose donc à la vente sa Monster 1200S à 30.000 euros, près de deux fois plus cher qu’un modèle neuf.

Et ce, prévient-il, alors que son bijou n’a "pas de feu stop" et ce n’est là qu’un détail parmi la vingtaine de défauts énoncés sur Le Bon Coin, depuis le 28 mars. « C’est un délire entre potes », se justifie Benhard, le vendeur contacté par 20 Minutes.

Victime d’une « demi-pression familiale »

Le futur père a posté cette annonce (encore consultable sur le site de L’Indépendant) à cause d’une « demi-pression familiale » avec l’arrivée de son futur bébé en août. Ses parents et beaux-parents lui ont chacun posé la même question : « Vas-tu te débarrasser de ta moto maintenant qu’un enfant arrive dans ta vie ? »

Le vendeur, qui laisse sa Ducati « dehors H24, dans des endroits bien humides », a promis à ses proches « de mettre une annonce pour vendre sa moto ». Voilà chose faite.

Depuis, le motard a reçu une centaine de mails et 50 textos. « Des messages d’encouragement, notamment, de papas qui n’ont pas cédé, qui roulent toujours à moto ! », détaille-t-il. Selon le descriptif de l’annonce, réalisée « sur un coup de tête », l’homme n’a rien dépensé pour l’entretien de sa moto. Mais la vente du véhicule pourrait lui permettre de constituer un petit pécule pour l’arrivée d’un nouveau-né. « Faites de moi un futur papa riche ! », s’exclame-t-il en fin de message.

Pour la coquette somme de 30.000 euros, Benhard s’est dit prêt à céder sa bécane. « On voit très bien sur la photo que cette moto est bichonnée », lance-t-il.

