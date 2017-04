Paris

FAITS DIVERS Après la chute d’une jeune fille ce dimanche sur une attraction de la Foire du Trône, un deuxième accident a eu lieu le même jour sur un autre manège…

Une patrouille de police à la Foire du Trône à Paris le 21 mars 2008 - Franck Fife AFP

Romain Lescurieux Twitter

La Foire en mauvaise posture. Après la chute d’une jeune fille ce dimanche sur une attraction de la Foire du Trône, « l’Adrénaline », un deuxième accident a eu lieu le même jour sur un autre manège : le « Tagada », une plateforme qui tourne, secoue et sur laquelle le public n’est pas attaché.

>> A lire aussi : Une sangle du manège se détache, une jeune femme frôle la mort à la Foire du Trône

Une plainte déposée

Selon les informations du Parisien, au moment d’une l’accélération de la machine, la tête d’une jeune fille de 13 ans aurait heurté la barrière, selon sa déclaration. Elle serait ensuite tombée et luxée l’épaule. « J’ai tout de suite crié pour faire arrêter la machine », déclare-t-elle au quotidien. En vain… Mère et fille reprochent au forain d’avoir refusé de stopper le manège, de n’avoir pas « prété attention à sa détresse » et « d’avoir rigolé ».

La collégienne a été hospitalisée. Elle devait se rendre à l’UMJ (Urgences médico-judiciaires) afin d’établir son préjudice physique, note Le Parisien, précisant que la victime, s’est aussi rendue avec sa mère au commissariat du 19e arrondissement pour déposer plainte. Le motif : « blessures involontaires avec incapacité inférieure ou égale à trois mois ».

Sur cette même attraction, Florian Philippot, vice-président du Front national, avait été retenu in extremis par l'acteur Franck Delapersonne avant de chuter sur le sol.

Contactée par 20 Minutes, la direction de la Foire du Trône, ne souhaite pas indiquer si l’attraction « Tagada » va, comme « l’Adrénaline », être fermée et démontée.

Mots-clés :