HOMOPHOBIE Les deux hommes ont été agressés le 22 mars à leur domicile de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) par six individus…

Un couple homosexuel a été agressé à son domicile de Noisy-le-Grand. - Philippe Huguen afp.com

Caroline Politi

Aux yeux du magistrat instructeur, le caractère homophobe de leur acte ne fait guère de doute. Mercredi, deux hommes ont été mis en examen pour « violences en réunion en raison de l’orientation sexuelle, avec armes ». Ils sont soupçonnés d’avoir agressé, avec quatre autres personnes, un couple homosexuel à son domicile de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. Les deux suspects ont été placés sous contrôle judiciaire. L’enquête se poursuit pour retrouver leurs complices.

L’agression a eu lieu mercredi 22 mars, en début de soirée, à proximité du quartier populaire du Palacio. Les six hommes entreprennent d’abord de couper l’électricité de l’immeuble afin de faire sortir le couple, âgés de 33 et 36 ans, sur le palier. « Un homme est sorti quelques instants mais il a compris qu’il s’agissait d’un guet-apens. Il a pu regagner son domicile à temps et prévenir la police », indique une source policière. Mais ces derniers, ralentis par des jets de pierres et des tirs de mortier en arrivant dans la cité, ne pourront pas empêcher la violente équipée.

Insultes et menaces homophobes

Constatant l’échec de leur ruse, les agresseurs entreprennent alors de casser la porte du domicile de leurs victimes. « Ils ont essayé une première fois sans y parvenir puis se sont repliés », indique une source proche de l’enquête. Quelques minutes plus tard, ils font volte-face et reviennent sur les lieux. Cette fois, la porte cède. Le salon est mis à sac. L’un des deux hommes est roué de coups, notamment au niveau du visage. Avant de partir, le couple est aspergé de bombe lacrymogène. « Pendant l’agression, les victimes assurent avoir essuyé de nombreuses insultes homophobes », précise cette source. L’une des deux victimes a été hospitalisée plusieurs heures.

Les deux hommes interpellés lundi nient leur implication mais ils ont été formellement reconnus par le couple agressé. Ces derniers avaient déjà été déjà été agressés physiquement à proximité de chez eux en raison de leur orientation sexuelle. Une information judiciaire a été ouverte. L’enquête se poursuit pour tenter de retrouver les autres individus présents le soir de l’agression.

