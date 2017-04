Paris

TRANSPORTS Pour la deuxième journée consécutive, la police est autorisée à procéder à des fouilles dans les transports en commun parisiens...

Illustration d'une patrouille de la sûreté de la RATP au métro Charles de Gaulle, le 17 novembre 2016 à Paris. - ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Le préfet de police de Paris, Michel Cadot, a reconduit ce jeudi son arrêté autorisant les officiers de police judiciaire à inspecter et fouiller les bagages dans les transports en commun d’Ile-de-France. Et ce, « sans motif » et « quel que soit le comportement », indique-t-on à la PP.

Au jour le jour

Cette mesure fait suite à l’annonce lundi par le ministre de l’Intérieur, Matthias Fekl, d’un redéploiement de moyens de sécurité dans les transports en commun « par mesure de précaution », après l’attentat qui a fait 14 morts dans le métro de Saint-Pétersbourg.

L’arrêté précise que les officiers de police judiciaire sont également autorisés à « visiter les véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans les lieux accessibles au public sur les lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun ». Cet arrêté est effectif ce jeudi depuis 7h du matin et jusqu’à 22h. Et sera prolongé au jour le jour « si nécessaire ».

De telles mesures ont déjà été prises dans le cadre de l’état d’urgence notamment, par exemple lors de l’arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées en juillet.

