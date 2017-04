Paris

PORTRAIT Philippe Clavier le dit lui-même, il était « mal parti » mais l'expérience d'animateur dans une école maternelle de Paris a changé le cours de sa vie...

Paris, le 30 mars 2017. Philippe Clavier, animateur des Temps d'accueil périscolaires (Tap) de l'école maternelle de Bobillot, aime bien se montrer pour rire! - C.ANGER

Camille Anger

Les enfants le surnomment « Tonton fifi », « Philippo » voire « papa »… Philippe Clavier, de son vrai nom, se sent comme chez lui lorsqu’il approche l’école maternelle de la rue Bobillot dans le 13e arrondissement de Paris. Cet animateur, né dans le 12e, habite pourtant Bry-sur-Marne. « Quand j’ai mis les pieds dans cet établissement scolaire, je savais que je resterai et cela dure depuis trente ans », affirme-t-il. « A 25 ans, j’arrivais toujours en retard au boulot mais j’ai décidé de changer quand j’ai été employé ici », poursuit-il. Jeudi matin, il anime la ludothèque.

Un avant et un après

Philippe se transforme en présence d’enfants. « Lors des sorties en vacances scolaires, je vais beaucoup plus m’imposer devant les autres car je dois protéger les enfants alors que si je me promène seul je vais laisser tomber celui qui cherche des histoires », reconnaît-il. Les histoires, il préfère les inventer devant ses « petits monstres ».

Sa sœur se souvient des jeux que « papi animateur » lui proposait à elle et leur frère, Thierry. « Enfants, nous interprétions des BD, j’étais Tintin et Thierry, Milou », raconte Christine. « Je jouais le capitaine Haddock ! », ajoute l’aîné. Un sale caractère, Philippe ? « Les embrouilles avec les adultes, j’en ai souvent, mais avec les enfants, c’est différent », rétorque-t-il. L’homme reconnaît avoir « longtemps refusé d’être adulte ». Aujourd’hui, l'animateur est celui vers lequel les plus jeunes se tournent pour jouer ou trouver réponse à une question.

Un pilier de l’école

Philippe a l’œil pétillant quand il revient sur son vécu avec les gamins de l’école maternelle Bobillot. Certains se sont rappelés à lui dans la rue, à Paris ou La Rochelle, et au sein de l’école maternelle même, des années plus tard.

Paris, rue de Bobillot, le 30 mars 2017. Philippe Clavier s'apprête à retrouver les enfants de l'école maternelle. - C.ANGER

Yasmine est directrice d’un autre centre de loisirs mais elle a côtoyé Philippe trois années de suite. « Quand il devait s’absenter pour suivre une formation, sa présence me manquait ! », s’exclame la trentenaire. Corentin et Lucille, collègues de Philippe âgés de 25 ans, partagent cet avis. « Il est un pilier de l’école maternelle ».

« Je suis là pour amuser les enfants mais j’apprécie les cadres bien posés », précise Philippe, animateur de la ville de Paris depuis 1982. Il joue d’une centaine d’instruments de musique. A la manière d’un barde, il crée le silence autour de lui. « Quand nous avons besoin de rassembler les enfants ou de les calmer, Philippe sort sa flûte traversière et ça marche à tous les coups, tout le monde se tait et l’écoute », souligne Yasmine. Son ancienne directrice lui a proposé de la suivre dans un nouveau point d’accueil. Une proposition déclinée. « Même si cette année, les enfants sont plus difficiles à cadrer, de retrouver leur bouille me donne le sourire », explique le futur sexagénaire.

Philippe aura 60 ans en mai prochain. « Je vais devoir me soucier de ma retraite. Je continuerai la musique, j’écrirai plus peut-être. » L’homme, marié pendant dix ans sans avoir pu avoir d’enfant, a déjà publié un roman. Il fourmille d’idées aussi pour la suite. « J’irai taper le bœuf sans avoir à jongler avec les horaires ! Dans le domaine artistique, nous restons en contact avec les jeunes », avance-t-il avec un grand sourire.

