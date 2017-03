Paris

PROCES Le tribunal correctionnel de Versailles a condamné à deux ans de prison, dont six mois avec sursis, Pascal D. qui a simulé une alerte à la bombe au centre commercial Vélizy 2…

Un policier du RAID à l'aéroport d'Orly (image d'illustration - BENJAMIN CREMEL / AFP

Caroline Politi

Il voulait « juste voir une intervention ». Être au premier rang pour assister au défilé des forces de l’ordre, des démineurs, des colonnes du Raid… Alors, le 22 février dernier, il a fait « une grosse bêtise ». Ce vendredi, devant la 6e chambre du tribunal correctionnel de Versailles, Pascal D., 55 ans, ne nie pas avoir simulé une alerte à la bombe dans le parking du centre commercial Vélizy 2. « C’était une idée idiote », reconnaît ce gestionnaire administratif de 55 ans, tout de noir vêtu, dans le box des prévenus.

« Je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions »

A l’audience, il assure que son « acte (n’était) pas très réfléchi ». Son plan était pourtant imparable. Ce mercredi de février, aux alentours de 14 heures, il dépose dans un des parkings une cocotte-minute à l’intérieur de laquelle est scotché un minuteur de cuisine puis s’empresse d’aller alerter l’hôtesse d’accueil. D’une voix calme, il lui explique avoir vu deux hommes se délester de la marmite. « Moi, ça ne me dérange pas de rester pour vous montrer exactement où elle est », lui précise-t-il. En plein état d’urgence, le branle-bas de combat est lancé. 230 membres des forces de l’ordre sont mobilisés, le centre évacué pendant près de cinq heures, les transports aux alentours fermés…

Le faux poseur de bombe sera finalement rapidement confondu grâce aux bandes de vidéosurveillance. « Vous vous rendez compte de la peur que vous avez provoquée ? C’était pour occuper la vacuité de votre existence ? », l’interroge le président visiblement atterré par la teneur du dossier. « Je ne pensais pas que ça prendrait de telles proportions, je le regrette », confie le prévenu qui n’a pas de casier judiciaire.

Lui, assure avoir agi sur un coup de tête, avoir eu l’idée alors qu’il faisait ses courses chez « Auchan ». Son expertise psychologique a cependant révélé une personnalité réfléchie, à l’intelligence « supérieure à la moyenne », absolument pas impulsive. L’expert a également noté une « petite dimension perverse » qui pourrait le conduire à récidiver.

« Je n’ai pas une fascination pour les attentats »

Reste à déterminer par quoi était réellement fasciné cet homme au physique fluet et au visage émacié. Par les interventions de police et notamment du Raid, ou par les attentats en eux-mêmes ? Au cours de l’enquête, son employeur a découvert dans son casier, un livre sur les coulisses du 13 novembre, une coupure de presse sur l’état d’urgence et un petit carnet contenant l’adresse du Comptoir Voltaire, l’un des bars visés par les kamikazes le soir des attaques de Paris. « Je n’ai pas une fascination pour les attentats, c’est juste que j’ai suivi les affaires », explique calmement le prévenu. S’il a noté l’adresse du bar, c’est pour s’y rendre, par « solidarité » avec les victimes.

« Il y a chez vous une fascination pour le pire », a asséné la procureur qui a requis la peine maximale à son encontre, deux ans de prison et 30.000 euros d’amende. « Comment osez-vous ? Sept mois après Nice, huit mois après Magnanville, qui était déjà dans ce département, 13 mois après le Bataclan ? ». Si l’affaire n’est en rien comparable avec un dossier terroriste, notamment parce qu’il n’y a jamais eu de volonté de mettre de danger la vie d’autrui, elle note un point commun : « instiguer la peur ». D’autant que le prévenu a pris le temps de mettre à jour son profil Facebook alors que les forces d’intervention étaient à pied d’œuvre. « Alerte orange à V2 [Vélizy 2] », a-t-il écrit sur le réseau social.

Le tribunal a en partie suivie ses réquisitions. Pascal D. a été condamné à deux ans de prison - dont six mois avec sursis - ainsi qu’à indemniser les victimes. Il a également été condamné à un suivi psychiatrique et n’a pas le droit de remettre les pieds dans le centre commercial pendant trois ans.

