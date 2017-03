Paris

SOUS LE SOLEIL Ce jeudi, le sourire était sur les lèvres de bien des flâneurs à Paris. La raison ? Un grand soleil et une température estivale…

Paris, le 30 mars 2017. - Un Parisien en pleine farniente sous le chaud soleil de cette fin mars. - C. Anger / 20 Minutes

Camille Anger

Ce jeudi, il faisait 13°C dès 7h du matin ! Et 23°C en début d’après-midi. Une hausse de température rapide loin de déplaire aux Parisiens.

Paris, au Jardin du Luxembourg, le 30 mars. Les étudiants profitent du beau temps lors de la pause du midi. - C.ANGER

Allongé sur un banc, Yassine, chauffeur VTC, profite des rayons du soleil, après le déjeuner. S’il apprécie le beau temps, pour autant, cela ne fait pas son affaire. « Quand les beaux jours arrivent, mon chiffre d’affaires réduit de 30 % par rapport à la période d’automne et d’hiver », note-t-il. Sa clientèle, plutôt féminine, tourne autour des 20-40 ans. « Les filles font appel à mes services, surtout par temps de pluie. Elles ont peur d’être démaquillées, veulent protéger leur brushing alors l’hiver et le froid les pousse à prendre une voiture », détaille l’entrepreneur.

Prendre du bon temps par beau temps

Assis à l’ombre sur un banc près de la gare Montparnasse, Damien, 30 ans, est impassible. « Le bruit et la pollution empêchent de vraiment profiter du beau temps », avance-t-il. Plus que la bronzette, ce demandeur d’emploi cherche du travail.

Pour Jean-François, conducteur de bus touristique, la belle saison amène justement plus de travail. « La saison estivale représente une hausse de 30 % d’activité. Nous allons commencer à être sur le pied de guerre. La fréquence des voyages augmente et la distance des trajets également », commente-t-il. Originaire de Gisors (Eure), il transporte une soixantaine de collégiens qui visite le Panthéon. « Nous sommes venus à deux cars et demain, je charge à la gare Montparnasse pour faire visiter les plages du débarquement », poursuit-il. Habitué à se déplacer sur Paris, il a recours à la climatisation et propose aux voyageurs de se servir du petit réfrigérateur. « Tout ça aide à supporter la chaleur ! »

Étudiants de la #sorbonne à côté du #luco pour leur première sortie déjeuner ensemble pic.twitter.com/omj9M3pFBd — Anger (@MoKhamila) March 30, 2017

Les allées du parc du Luxembourg sont bondées. On y retrouve notamment des étudiants de la Sorbonne comme Nathan qui a choisi le « Luco » plutôt que la bibliothèque. Hajar, elle, étudie les systèmes d’informatique et déjeune dehors avec toute sa classe. Le soleil lui a donné du baume au cœur pour la journée. « Ce matin, j’ai hésité à aller en cours », avoue-t-elle. Même son de cloche chez Sergueï, assis à ses côtés, « le soleil m’a donné envie de sécher (sourire) ».

Louise, 25 ans, employée: "aller courir dès que je peux quand en + le #soleil pointe son nez, ça me rend #heureuse pic.twitter.com/G4tsG1cGM4 — Anger (@MoKhamila) March 30, 2017

Une autre jeune femme, Louise a revêtu sa tenue de jogging ce midi. « Courir sous un temps si agréable, cela fait du bien », atteste cette employée de 25 ans. Un bonheur fugace puisque, vendredi, la pluie est annoncée pour la fin de matinée.

