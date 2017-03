Paris

CARNET ROSE Ils sont visibles dans le bâtiment « la Fauverie »...

Trois caracals sont nés au zoo du Jardin des plantes (Illustration). // PHOTO : V. WARTNER / 20 MINUTES - Vincent Wartner / 20 Minutes

C.An

Heureux événement au zoo du Jardin des plantes. Trois petits caracals y sont nés le 12 février. Les visiteurs peuvent venir observer ce félin d’Afrique et d’Asie du Sud-Ouest, à longues pattes et au pelage fauve, dès à présent, dans le bâtiment « la Fauverie ». Le Jardin des Plantes conseille de s’y rendre « plutôt en début de matinée ou en fin d’après-midi ».

Une espèce rare

Sanaa, 3 ans, et Black Ear, 6 ans, les parents des trois petits caracals, viennent des zoos de Copenhague (Danemark) et de Cracovie (Pologne). Déjà, en 2015, Sanaa avait donné naissance à un bébé caracal. Les chatons n’ouvrent leurs yeux qu’au bout de dix jours. Les trois jeunes n’ont pas encore été sexués. Ils sont sevrés vers l’âge de 10 semaines et leur maturité sexuelle commence à l’âge de deux ans.

Cette espèce voisine du lynx est présente dans cinq parcs zoologiques français. « La naissance des trois petits félin est importante car peu d’individus de cette espèce sont représentés dans les parcs zoologiques. A travers le monde, 167 individus sont recensés dont 57 en Europe », a indiqué le zoo du Jardin des plantes. Alors que le caracal africain n’est pas en danger, l’espèce asiatique est, quant à elle, menacée.

