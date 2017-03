Paris

L'enquête a été confiée au commissariat du VIIIe arrondissement de Paris (Illustration). - M.Libert/20 Minutes

Louis Mbembe

Elle estime son préjudice à près de 10 000 euros. Une députée marocaine, âgée de 44 ans, en voyage à Paris, s’est fait délester de ses bijoux, rapporte, ce vendredi, Le Parisien. Le butin est conséquent : un pendentif or et émeraudes représentant une main de Fatma, plusieurs paires de boucles d’oreille en or, des bracelets, une gourmette, une chaîne Cartier…

Selon le journal, la victime, qui descendait à l’hôtel Claridge, aux Champs-Élysées (Paris VIIIe), s’est aperçue de la disparition de ses bijoux après que le bagagiste lui a amené sa valise. « Je n’avais pas mis le cadenas, a-t-elle détaillé. N’importe qui pouvait l’ouvrir ! ». Le bagagiste va être convoqué par la police. Néanmoins le vol aurait pu également avoir été commis à la douane au Maroc ou en France. L’enquête a été confiée au commissariat du VIIIe.

