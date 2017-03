Paris

TRANSPORTS Après 20 ans sans y toucher, la SNCF a décidé de refondre la grille horaire de deux importantes lignes franciliennes…

Du changement sur les lignes. Après 20 ans sans y toucher, la SNCF a décidé de refondre la grille horaire de deux importantes lignes franciliennes : le RER A et la ligne L Nord. Sa mise en œuvre est prévue pour décembre.

Situation de production dégradée

Aujourd’hui, ces deux lignent connaissent une situation de production dégradée vue du voyageur avec un taux de ponctualité (en moyenne par jour) d’environ 84 % sur le RER A et de 83 % sur la ligne L Nord. Aux heures de pointe : 70 % sur le RER A et 66 % sur L3 Cergy. Une situation qui résulte notamment de la hausse de la fréquentation et du trafic (+20 % en 10 ans), selon la SNCF.

« Les horaires n’étaient plus adaptés à la demande. Nous étions arrivés à une situation de décalage entre l’offre et le besoin », explique le directeur général de SNCF Transilien, Alain Krakovitch.

« Nous allons gagner en régularité et en fluidité »

Selon le groupe ferroviaire, ce projet consiste donc à réviser la grille horaire, « afin qu’elle soit suffisamment robuste pour tenir la promesse envers nos clients. Elle doit permettre également de rendre la desserte plus lisible et de créer de nouveaux parcours sans changement, grâce à une desserte quasi totalement omnibus ». « Nous allons gagner en régularité et en fluidité », assure Alain Krakovitch.

