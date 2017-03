Paris

TGV La SNCF veut développer son offre low cost dans les prochaines années...

Un TGV Ouigo à la Gare de Lyon, à Paris, le 19 février 2013

Le low cost arrivera bientôt au centre de Paris. Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF a annoncé ce mercredi que les rames Ouigo desserviront les gares parisiennes centrales dans les prochaines années. Pour l’instant l’offre Ouigo dessert les gares de Marne-La-Vallée Chessy (Seine-et-Marne), Massy TGV (Essonne) et Roissy Charles de Gaulle. Invitée à donner un délai plus précis, elle a précisé que le déploiement n’aurait pas lieu avant 2018, au plus tard en 2020.

Cette stratégie correspond à une volonté de l’entreprise de se développer dans le low cost. « Notre objectif est que Ouigo représente 25 % du trafic total des TGV d’ici 2020 » précise Rachel Picard. Actuellement, il représente 5 % du total, ce qui correspondrait donc à multiplier la part de marché par 5.

Hausse du nombre de rames

Pour réussir ce pari, la SNCF va augmenter le nombre de rames Ouigo. Elles passeront de 12 à 35 d’ici trois ans. Rachel Picard est consciente du risque de cannibalisation de l’offre TGV par le low cost. « Une partie des clients TGV vont passer sur Ouigo », concède-t-elle. Mais elle rappelle que l’offre Ouigo est plus contraignante : obligaation d’arriver 30minutes avant le depart du train, limitation stricte des bagages… Une façon de s’adresser à une clientèle plus flexible et moins business.

La semaine dernière Rachel Picard expliquait que Ouigo, l’offre de TGV à bas coût, « devient une offre nationale à compter du 2 juillet, ça n’est plus une petite expérimentation ». Ces trains, lancés en 2013 entre Marne-la-Vallée et Lyon, vont gagner de nouveaux territoires en 2017, avec deux allers-retours quotidiens vers Bordeaux. De l’autre côté de l’Hexagone, Strasbourg sera également desservi.

