Paris

CONSOMMATION Une filiale du magazine britannique « The Economist » a publié, mardi, son classement des villes les plus chères du monde. Paris arrive 7e…

Paris se classe en septième position des 132 métropoles les plus chères du mondes en 2016 (Illustrations). // Photo : V. Wartner / 20 Minutes - VINCENT WARTNER / 20 Minutes

C.An

Le coût de la vie reste plus cher à Paris qu’à New York en 2016. C’est l’un des constats publiés, mardi, parl’Unité d’intelligence économique (EIU), une filiale de l’hebdomadaire britannique The Economist. Dans le cadre d’une enquête annuelle, les plus grandes villes du monde sont répertoriées selon un indice du coût de la vie. Cet indice s’appuie sur 160 produits de consommation et, pour ce calcul, New York a été choisie comme ville de référence parmi les 132 sélectionnées au total. Singapour se trouve en tête du tableau depuis 4 ans.

Le classement des dix villes les plus chers établi par l'Unité d'intelligence du journal The Economist. - The Economist Intelligence Unit

A Paris, mis à part l’alcool et le tabac, les prix excèdent ceux pratiqués à New York. En moyenne, les prix pratiqués à Paris se situent 7 % au-dessus de ceux proposés à New York. Toutefois, cet écart du coût de la vie se réduit au fil des ans : en 2012, les prix observés au sein de la capitale française étaient 50 % plus chers que ceux de Big Apple.

Saviez-vous que le coût de la vie à #Lille est en moyenne 23% moins cher qu’à #Paris ? Envie d'#économiser ? https://t.co/pvNVuLzPVB 💲💲 — MoveHub France (@MoveHubFrance) February 16, 2017

Paris recule dans le classement. Seule ville de la zone euro dans le top 10 mondial, la capitale française était la 5e ville la plus chère du monde en 2015 et pointait à la 2e place mondiale en 2014. L’indice du coût de la vie à Paris atteint un total de 107 points, comme Genève.

Mais Paris, Nice et Genève, le coût de la vie y est super cher, les logements aussi, et en plus l'école c'est pas moins de 5000€ — . (@Mrglgd) November 6, 2015

Dans une étude de l’Insee datant de 2015, les prix des biens et services relevés en Ile-de-France sont en moyenne supérieurs de 9 % à ceux étudiés en province.

Londres sort du Top 10. Sixième en 2015, la capitale du Royaume-Uni a disparu du Top 10 après le vote en référendum pour le Brexit, pour se retrouver classée 24e, selon Le Monde. Une sortie de tableau imputable à la chute de la livre sterling.

Vous partez à l'étranger ?🛫 Un resto vs coûtera 20% moins cher à Madrid qu'à Paris !😁 Comparez le coût de la vie sur https://t.co/bXvLxJIVDa pic.twitter.com/6y2s344T7j — BP Rives de Paris (@BP_RivesParis) December 13, 2016

