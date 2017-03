Paris

FAIT DIVERS Un homme de 30 ans est décédé après après reçu plusieurs coups de couteau à l'abdomen, mardi soir...

La rixe a opposé deux bandes et impliquée une vingtaine de personnes dans le nord de la capitale. Et selon une information du Parisien, elle a fait un mort et deux blessés, mardi soir.

Un homme de 30 ans, résident du 19e arrondissement, est décédé à l’hôpital Lariboisière. Il aurait reçu quatre coups de couteau, dont deux à l’abdomen. Un autre homme a également été poignardé et un troisième a été frappé à coup de barre de fer.

Selon la police, il s’agit « d’une guerre de bandes rivales entre deux quartiers ». L’enquête a été confiée au 2e district de la police judiciaire.

