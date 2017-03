Paris

ENQUETE Plus de quatre ans après le meurtre de Caroline Corvalan, la préfecture de police lance un nouvel appel à témoin…

Un appel à témoin a été lancé pour tenter d'obtenir des informations sur Caroline Corvalan, retrouvée morte en 2013 - Préfecture de police de Paris

Caroline Politi

Près de quatre ans après la mort de Caroline Corvalan, cette journaliste de 33 ans retrouvée démembrée sur un chantier parisien, la Brigade criminelle vient de lancer un nouvel appel à témoin. « Toute personne susceptible d’apporter un témoignage et/ou des informations concernant la jeune femme » est appelée à prendre contact avec la préfecture de Paris*. « Il reste des zones d’ombre notamment dans l’emploi du temps de la victime et sur ses fréquentations les semaines précédant son décès », indique une source proche du dossier. Une bouteille à la mer qui se justifie également par une question de procédure : la détention provisoire du principal suspect, incarcéré depuis novembre 2014, touche à sa fin.

La jeune femme, journaliste pigiste pour France 3 et Nice Matin notamment, avait disparu le 19 août 2013. Son corps nu, décapité et démembré, avait été retrouvé un mois plus tard sur un chantier de la rue Louis Pasteur, dans le 18e arrondissement de Paris, non loin de son domicile. L’autopsie a établi qu’elle était décédée le 5 ou 6 septembre sans parvenir à déterminer les causes précises de sa mort. Aucune trace d’agression sexuelle n’a, en revanche, été décelée.

Difficulté d’établir l’emploi du temps de la victime

Les semaines précédant son décès, la jeune femme, qui était suivie à l’hôpital Bichat pour des troubles bipolaires, était semble-t-il dans une mauvaise phase. Elle aurait notamment multiplié les rencontres avec « des personnes très spéciales, malsaines », a indiqué pudiquement l’avocat de la famille, Me François Saint-Pierre. Elle s’est également renfermée sur elle, d’où la difficulté d’établir précisément son emploi du temps.

En novembre 2014, un peu plus d’un an après son décès, un homme de 26 ans, né en Égypte, a été mis en examen pour homicide volontaire et atteinte à l’intégrité du cadavre. Ce dernier, qui n’a eu de cesse de clamer son innocence, était déjà poursuivi pour le recel du téléphone portable volé de la victime. « Des éléments notamment liés à la téléphonie attestent qu’ils se sont croisés mais la difficulté dans ce dossier vient du fait qu’il n’y a pas de scène de crime établie », poursuit notre source. En clair : les enquêteurs ont un faisceau d’indices concordants mais pas – ou en tout cas pas suffisamment – d’éléments de preuve objectifs.

* Toute personne susceptible de détenir des éléments est invitée à contacter la préfecture de Paris au 0 800 00 27 08 (numéro vert) ou par mail à pppj-appelatemoin@interieur.gouv.fr

