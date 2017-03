Paris

REPORTAGE A Garges-lès-Gonnesse, ville où habitait l'assaillant de l'aéroport d'Orly, les habitants ne veulent pas qu'on retienne le nom de leur commune pour cette attaque...

Garges, le 20 mars 2017. Dans un de ces immeubles, Zyed ben Belkacem avait élu domicile. - C.an

Camille Anger

Lif, surnommé Bouboule, habite depuis 1971 Garges-lès-Gonesse (Val-d’Oise). Ziyed Ben Belgacem, Bouboule le connaissait. Rencontré au centre commercial tout proche du logement de l’assaillant de l’aéroport d’Orly, l’homme de 51 ans a des choses à dire. Pour lui, si Ziyed Ben Belgacem en est venu à vouloir tuer et se tuer, « c’est parce qu’il n’a pas trouvé d’écoute ni reçu d’aide humaine ». Bouboule poursuit s’il « a pété un câble, la goutte d’eau, c’était le contrôle de police ».

>> A lire aussi : L'assaillant d'Orly était sous l'emprise de canabis, de cocaïne et d'alcool

La drogue et l’alcool n’ont été, selon le quinquagénaire à la veste en cuir, qu’un « moyen de s’extraire de problèmes familiaux et professionnels ». Bouboule dénonce un Etat démissionnaire. « On nous a laissés dans les halls. L’Etat nous a abandonnés », répète-t-il, aux portes du centre commercial.

Pour ce Franco-Algérien issu de la deuxième génération, le manque d’équipements et de moyens humains est criant à Garges. « Heureusement qu’on a ce centre commercial ici, sinon, quoi faire ? », soupire un passant. Pour Maria – « stupéfaite d'apprendre que c'était un Gargeois... » –, ce centre commercial, est loin d’être idéal. « J’y vais pour rendre service à une personne âgée qui habite le quartier mais sinon, je n’y mets pas les pieds. »

Sangida se rend à l’aéroport avec « appréhension »

Zyed Ben Belgacem était Français d’origine tunisienne. Sarah* partage les mêmes origines. Lorsqu’elle a appris l’attaque d’une femme militaire par un homme dont elle est presque voisine, elle a « insulté » sa communauté. Cette artiste de 47 ans se décrit comme « bien intégrée dans la société et par conséquent, bien à Garges. » Toutefois, elle l’atteste, la nuit, elle se sent « obligée de rentrer en taxi », et le matin elle « regarde derrière elle ».

>> A lire aussi: Ziyed Ben Belgacem «avait plus le profil d’un suiveur»

Ada est arrivé à Garges en 1976. En quarante ans, il a remarqué un changement dans les comportements. « Maintenant, il faut faire attention. Les jeunes sont moins calmes. Depuis l’arrivée des caméras de vidéosurveillance, les contrôles de police sont moins fréquents. »

Sangida, 22 ans habite un immeuble voisin de celui de l’assaillant de samedi, à quelques centaines de mètres du commissariat. Cette employée de l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle s’étonne qu’une attaque ait pu se dérouler dans un aéroport. « C’est étonnant », déclare-t-elle. Alors, ce lundi, elle se rend à son travail avec « une certaine appréhension ». À l’arrêt de bus, une femme enceinte attend, elle habite la commune depuis quelques mois. « Garges ou ailleurs, c’est pareil partout. N’importe qui peut vous attaquer. »

* Ces prénoms ont été modifiés

Mots-clés :