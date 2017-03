Paris

FAITS DIVERS Un « appel malveillant » avait été reçu un peu avant 10h...

Google street view, pôle financier du tribunal de Paris - Google street view

20 Minutes avec AFP

Le pôle financier du tribunal de Paris a été évacué ce lundi matin après une alerte à la bombe. Un « appel malveillant » a été reçu un peu après 10h, faisant état de la présence d’une bombe au pôle financier de la rue des Italiens, indique à 20 Minutes la préfecture de police, confirmant une information de l'AFP. Les démineurs du laboratoire sont sur place et font les vérifications d’usage. L'arte a été levée à la mi-journée.

Une centaine de personnes évacuées

Une centaine de personnes ont été évacuées. Les locaux évacués abritent les juges d'instruction et le parquet national financier (PNF), chargés de traquer la grande délinquance économique et financière. Un périmètre de sécurité a été mis en place et des policiers ont été déployés, a constaté un journaliste de l'AFP. Une centaine de personnes ont été évacuées, selon une source policière.

Les locaux évacués abritent les juges d'instruction et le parquet national financier (PNF), chargés de traquer la grande délinquance économique et financière. Le PNF, créé fin 2013 après le scandale du compte bancaire caché de l'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac, est actuellement notamment chargé des investigations concernant le candidat de la droite à la présidentielle François Fillon. Des juges financiers instruisent aussi l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au Front national.

