Paris

Le logo du FMI(International Monetary Fund). Singapour 29 avril 2013 - ROSLAN RAHMAN AFP

Caroline Politi et Thibault Chevillard

Plus de peur que de mal. Ce jeudi, vers 11h30, un petit colis a explosé dans les locaux du Fonds monétaire international (FMI) à Paris. Une assistante de direction, qui n’était pas la destinataire du paquet, a été légèrement blessée aux mains et au visage. Par mesure de sécurité, l'ensemble du bâtiment, situé rue de Iéna, dans le 16e arrondissement, a été évacué et une partie du quartier bouclée. Le parquet antiterroriste a été saisi.

La déflagration, légère, n’a quasiment pas fait de dégâts matériels. Deux autres personnes étaient présentes dans le bureau mais n’ont pas été touchées. Si on ignore encore la nature de l’explosif, il s’agirait, selon le préfet de Paris, Michel Cadot, de «quelque chose d'artisanal qui s’apparente à un gros pétard». Le président de la République, François Hollande, a néanmoins qualifié cette explosion « d'attentat ». « Il n'y a pas d'autre mot, il s'agit d'un colis piégé », a-t-il ajouté. « Nous devons rechercher toutes les causes et retrouver les coupables et nous le ferons avec obstination, avec persévérance et jusqu'au bout. »

Appels malveillants

Selon le préfet de police, le FMI avait reçu dans les jours précédant quelques appels malveillants mais il est encore trop tôt pour faire le lien. L’enquête a été confiée à la 1ere DPJ et à la DGSI. La police scientifique est également sur place.

Mercredi à Berlin, un « mélange explosif » a été découvert au ministère allemand des Finances, expédié depuis la Grèce, avec comme fausse adresse d’expéditeur celle d’un député de droite.

