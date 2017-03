Paris

TRANSPORT Deux jours d’arrêt complet de la circulation ont été décidés en gare de Lyon et de Bercy. C’est l’aboutissement de huit ans de travail…

Vigneux-sur-Seine, le 13 mars 2017. Un agent de la nouvelle tour de contrôle de la SNCF chargé du programme de circulation des trains en gare de Lyon, à Paris. / AFP PHOTO / CHRISTOPHE SIMON - AFP

C.An

Le temps d’un week-end, tous les trafics de train sont suspendus dans les gares de Lyon et de Bercy. Les 18 et 19 mars, pour se rendre dans le sud-est ou le centre de la France au départ de Paris, quelques habitudes risquent d’être bousculées. Et des Franciliens également.

Cure de jouvence annoncée dans les gares de Lyon et Bercy à Paris. Les plus anciens postes d’aiguillages en gare de Lyon datent de 1933. L’heure est venue d’améliorer le programme de circulation des trains. « Depuis huit ans, la SNCF prévoit de mettre en place une opération d’envergure », explique Patrick Jeantet, président de SNCF réseau afin de « mettre en service la nouvelle tour de contrôle ferroviaire des gares de Lyon et de Bercy ». La SNCF a investi 200 millions d’euros pour centraliser et informatiser les demandes des tours de contrôle ferroviaire. » La commande des aiguillages de la gare de Lyon sera localisée à Vigneux-sur-Seine, (Essonne), là où les lignes de la gare de Bercy sont déjà organisées.

18/19 mars: 48h pour mettre en service la toute nouvelle tour de contrôle de Paris Gare-de-Lyon: https://t.co/GcrG3GRIkT#SNCF #groupeSNCF pic.twitter.com/CZqOjWsCsm — Groupe SNCF (@SNCF_infopresse) March 14, 2017

Par l’installation d’un poste d’aiguillage informatisé, la SNCF « fait passer la gestion des enclenchements de l’électromécanique à l’informatique ». Ce système informatique partagé permettra de mieux gérer les retards de train, les travaux sur les voies, la communication entre les agents.

Les trains grandes lignes impactés. Si aucun train n’est prévu ce week-end de la mi-mars dans les gares de Lyon et de Bercy, les guichets, eux restent ouverts « et quelques commerces également », commente la SNCF.

Depuis le 18 décembre, à chaque réservation de trains pour cette date, les clients ont été informés des modifications prévues en gare. « Les TER et intercités mais également des TGV circuleront à des fréquences allégées. Les personnes désireuses de voyager pourront le faire », annonce la SNCF.

Tableau des reports des train prévus en raison des travaux en gare de Lyon et de Bercy les 18 et 19 mars. - SNCF

Les trains au départ de la gare de Lyon sont reportés dans plusieurs gares : de l’Est, de Montparnasse, de Roissy-Charles-de-Gaulle via Marne-la-Vallée Chessy et de Versailles-Chantiers via Massy Palaiseau.

Par exemple, « pour les voyageurs au départ de Marseille, des trains partent de Roissy-Charles-de-Gaulle et en gare de Marne-la-Vallée Chessy », commente la SNCF. Mais d’autres départs sont possibles vers la cité phocéenne au départ de la gare Montparnasse. Le temps de voyage peut atteindre les 7 heures contre un peu plus de 3 heures habituellement.

La SNCF a, cependant, précisé, « un rallongement moyen sur toutes les lignes par rapport aux temps de trajets de 10 à 15 minutes ».

carte des reports de lignes des 18 et 19 mars 2016. - SNCF

Les passagers qui d’ordinaire se rendent à la gare de Bercy devront, pour la plupart, passer par la gare d’Austerlitz. En direction de Clermont-Ferrand, si vous partez d’Austerlitz, samedi après-midi, vous mettrez quatre heures. Mais au départ de la gare du Nord, comptez trois heures de plus. La SNCF propose une autre alternative, avec le bus. Dans ce cas, six heures de trajets sont nécessaires.

Les TGV en direction de Mulhouse - via Dijon et Besançon -, l’Espagne et l’Italie seront, par contre, annulés.

Les lignes D et R seront les plus touchées. « Côté Transilien, les lignes D et R seront fermées sur une portion », rapporte la SNCF. « Aucun train ne circulera entre Châtelet et Villeneuve-Saint-Georges sur ces deux lignes. » Pour compenser, des bus et du covoiturage gratuit, avec IDVroom, sont prévus. Un relais est assuré par la gare d’Austerlitz, avec le RER C, pour retrouver la ligne D au niveau de Juvisy. Et les passagers de la ligne R pourraient également avoir recours à la ligne D par la gare d’Austerlitz afin de rejoindre la station Montgeron Crosne.

Quant au métro et la ligne RER A, les lignes ne sont pas concernées par l’arrêt de circulation. En tout, « 700 agents seront mobilisés dans les gares, des agents d’escale mais aussi 200 “gilets rouges” pour informer la clientèle », détaille la SNCF.

Mots-clés :