POLLUTION En raison d’un épisode de pollution atmosphérique ce mardi, la Ville de Paris annonce la gratuité du stationnement résidentiel pour la journée…

Paris pendant un pic de pollution, le 4 décembre 2016. - PHILIPPE LOPEZ/AFP

Airparif prévoit ce mardi un épisode de pollution atmosphérique aux particules, entraînant le déclenchement de la procédure d’information du public, annonce la mairie de Paris dans un communiqué.

Attention ! Un épisode de pollution est prévu pour demain. https://t.co/uFdy5tXBv1 — Airparif (@Airparif) March 13, 2017

Gratuité du stationnement

« Conformément aux dispositions prévues par l’Exécutif parisien lors de pics de pollution atmosphérique », la Ville mettra ainsi en place gratuité du stationnement résidentiel pour la journée.

En fonction de l’évolution de la situation dans les jours qui viennent, d’autres mesures complémentaires pourront être prises : gratuité de l’abonnement journée à Vélib’et gratuité de la première heure d’utilisation d’Autolib’pour les nouveaux abonnés.

La Ville de Paris appelle tous les Parisiens à « suivre les messages de prévention et à faire preuve de civisme en adaptant leurs comportements et en empruntant prioritairement les réseaux de transport en commun, le covoiturage ou tout mode de transport plus respectueux de l’environnement (vélo notamment) », conclut ce communiqué.

