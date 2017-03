Paris

SOCIETE Ils ont entre 16 et 17 ans, habitent pour la plupart le 19e et sont poursuivis par la police pour avoir organisé 62 cambriolages depuis l’été 2016…

Six mineurs devaient être déférés devant le juge pour enfants jeudi suspectés de cambriolages (Illustration). - Frederic Scheiber/20 Minutes

C.An

Ils volaient des bijoux, des ordinateurs, des téléphones. Bref, tout ce qui a de la valeur. Six mineurs ont été interpellés et placés en garde à vue, mardi, suspectés d’avoir commis 62 cambriolages dans le 19e arrondissement de Paris et le Val-de-Marne, rapporte Le Parisien. Mercredi, ils sont passés devant le juge pour enfants.

Une enquête en cours

Bien connus des services de police pour des viols avec violences et différents cambriolages, quatre de ces mineurs ont été interpellés chez leurs parents. Un autre a été retrouvé au sein d’un centre d’éducation fermé. Le sixième se trouvait déjà en prison pour une autre affaire. L’enquête est toujours en cours.

