Ceux qui accusaient Paris de se transformer en ville morte la nuit, peuvent se réjouir. Concrete, club parisien spécialisé dans les musiques électroniques, a obtenu auprès de la mairie de la capitale l’autorisation de rester ouvert vingt-quatre heures sur vingt-quatre, une première en France, a annoncé Aurélien Dubois, cofondateur du lieu et gérant de l’association Surprize sur le site du magazine Trax mercredi.

Pendant Trente (longues) minutes dans la nuit de samedi à dimanche, la fête devait auparavant s’arrêter afin de respecter la loi. « La Concrete devait fermer à 6 h 40, et arrêter de servir des boissons une heure et demie avant », explique Aurélien Dubois à trax. Avant de réouvrir peu après.

Sur Facebook, les responsables de la boîte de nuit-péniche se réjouissent donc de cette décision et annoncent l’organisation prochaine de longues fêtes durant près de 28 heures, « des events réguliers commençant le samedi soir à 22h, et continuant jusqu’au lundi matin 2h, sans interruption ».

De longues négociations

Selon Trax Mag, il aura fallu près d’un an et demi de négociations et de démarches pour que la préfecture de police de Paris octroie cette licence, pour l’instant unique en France, au club du port de la Rapée. Interrogé, Frédéric Hocquard, conseiller et délégué chargé de la nuit à l’Hôtel de ville, estime qu’il s’agit d’une étape supplémentaire dans le développement du tourisme nocturne. « Ce que nous souhaitons, c’est adapter les modes de vie, parce qu’il y a une demande pour que les choses ne s’arrêtent pas, pour que les gens puissent continuer à faire la fête. La "licence 24 heures" de Concrete s’inscrit dans un plan plus global, qui recoupe également l’ouverture des parcs la nuit. » a-t-il expliqué au magazine musical.

Avec cette décision, Paris se donne la possibilité de concurrencer ses voisines européennes. Berlin, Londres ou encore Amsterdam font déjà depuis plus années, monter le son vingt-quatre heures sur vingt-quatre…

