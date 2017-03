Paris

POLITIQUE Via Facebook, la maire de Paris a fait sa demande au candidat à l'Elysée...

Anne Hidalgo, la maire de Paris, demande à François Fillon de renoncer à son rassemblement dimanche au Trocadéro. (Illustration) - ISA HARSIN/SIPA

Floréal Hernandez Twitter

Le rassemblement pro-Fillon au trocadéro dimanche, Anne Hidalgo n'en veut pas. La maire de Paris a demandé au candidat à la présidentielle dans un post Facebook à renoncer «à organiser cette manifestation qui met en danger les principes républicains que nous avons en partage.»

«Les Parisiens n'ont jamais hésité à s'opposer à toute remise en cause des contre-pouvoirs»

Annoncé initialement comme une « marche contre le coup d’Etat des juges » par Valeurs actuelles, ce rassemblement de soutien à la candidature à la présidentielle de François Fillon n’est pas unanimement soutenu par sa famille politique.

>> A lire aussi: Pourquoi le rassemblement de soutien à Fillon embarrasse la droite

Pour la maire de Paris, «il apparaît que ce rassemblement n'a d'autre but que de manifester leur opposition aux magistrats, aux services de police et aux journalistes qui participent depuis plusieurs semaines, chacun à leur niveau et dans leur rôle, à faire éclater la vérité».

Anne Hidalgo rappelle que «notre capitale a fondé son Histoire sur la recherche permanente de justice et de démocratie. Ses habitants n'ont jamais hésité, par les urnes, par les manifestations, parfois même par l'insurrection et les barricades, à proclamer la République, à défendre nos institutions et à s'opposer à toute remise en cause des contre-pouvoirs».

Au moment où la maire de Paris a posté son message sur Facebook, François Fillon était en meeting à Aubervilliers où il présentait son projet présidentielle devant des militants.

Mots-clés :