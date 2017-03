Paris

AFFAIRE THEO Le commissariat du Galion était fermé depuis l'affaire Théo. La direction territoriale de la sécurité de proximité a décidé de rendre cette décision définitive...

La réaction ne s’est pas fait attendre. Un mois après l’affaire Théo, la direction territoriale de la sécurité de proximité (DTSP) a annoncé la fermeture définitive du poste de police du Galion, à l’entrée de la cité des 3000, indiqué ce vendredi Le Parisien. Le poste était fermé depuis le 2 février, date du viol présumé du jeune Aulnaysien de 22 ans lors d’un contrôle d’identité particulièrement brutal. Le bâtiment avait été la cible de nombreuses dégradations et tags à l’instar de « Police Violeur » ou « Nique la police ».

Si l’affaire Théo a accéléré le calendrier, le commissariat était d’ores et déjà menacé. « Ce poste n’avait plus d’utilité démontrée. De plus, il était fermé la nuit, donc ses locaux étaient très vulnérables », indique une source policière au quotidien. Les fonctionnaires de la brigade spécialisée de terrain (BST) qui partageaient ces bureaux avec les gardiens de la paix seront désormais rattachés au commissariat de Sevran, à un quart d’heure d’Aulnay en voiture.

