ENQUETE Théo a livré ce vendredi matin au juge d’instruction sa version des faits sur l’interpellation violente dont il a fait les frais, le 2 février dernier à Aulnay-sous-Bois…

Aulnay-sous-Bois, le 7 février 2017. François Hollande s'est rendu au chevet de Théo, blessé lors de son interpellation le 4 février. - Arnaud Journois / LE PARISIEN / AFP

Après avoir été entendu à plusieurs reprises par la police des polices (IGPN), c’est désormais devant le juge d’instruction que Théo, cet Aulnaysien grièvement blessé à l’anus lors d’un contrôle de police, a raconté sa version des faits. Selon BFM, le jeune homme est arrivé au palais de justice de Bobigny (Seine-Saint-Denis) ce vendredi en s’appuyant sur une béquille.

Théo affirme que les policiers qui l’ont interpellé lui ont volontairement introduit une matraque télescopique dans l’anus, provoquant une déchirure de 10 cm. Selon ses dires, les quatre fonctionnaires auraient ri en voyant le sang et l’auraient insulté. Une version des faits contredite par les mis en cause. Selon eux, il s’agit d’un accident : le pantalon du jeune garçon a glissé et le coup l’aurait blessé sans qu’il n’y ait d’intention malveillante derrière. L’IGPN est allée dans leur sens et a conclu que « l’élément intentionnel pouvant caractériser le viol n’était pas établi ».

L’affaire Théo a suscité une vague d’indignation bien au-delà de la ville d’Aulnay-sous-Bois. De nombreuses manifestations - parfois émaillées de violents incidents - ont eu lieu un peu partout en France.

