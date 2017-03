Paris

SOCIETE Le chauffeur du bus est en garde à vue depuis ce mercredi matin...

Illustration police nationale - LODI Franck/SIPA

R.L.

Vendredi dernier, à 4h 30 du matin, les secours alertés par un témoin arrivent à la gare de Garges-Sarcelles et découvrent sur le trottoir le corps d’un homme qui ne respire plus et décédera quelques instants plus tard à l’hôpital de Gonesse, rapporte le Parisien. Que s’est-il passé ? Les enquêteurs ont remonté le fil des événements.

Projeté violemment

En visionnant les enregistrements des caméras de surveillance de la ville, les policiers découvrent l’arrivée d’un bus du Noctilien à son terminus, les voyageurs qui en descendent puis, quelques minutes plus tard, l’image d’un homme projeté violemment à l’extérieur par le chauffeur, restant ensuite inanimé au sol, relate le quotidien. Le chauffeur lui, a quitté la gare de Garges-Sarcelles avec son bus

Identifié par les enquêteurs, il a été interpellé ce mercredi matin. Le SDF, qui avait par ailleurs consommé de l’alcool, a pu être identifé. Il s’agit d’un homme âgé de 37 ans qui était monté dans le bus à la gare de l’Est.

« Le décès était dû à une ashpyxie »

« L’autopsie de la victime a montré que le décès était dû à une ashpyxie », précise au Parisien le procureur de Pontoise, Éric Corbaux, qui confirme la garde à vue du chauffeur du Noctilien. « L’enquête est en cours pour déterminer avec certitude les circonstances qui ont amené au décès de la personne. »

« L’enquête concernant un machiniste est en cours pour des faits avec des conséquences dramatiques », confie de son côté la RATP, qui indique « se tenir à la disposition des services de police pour fournir tout élément utile à l’enquête. »

Mots-clés :