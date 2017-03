Paris

ACCIDENT Une enquête a été ouverte pour déterminer les responsabilités de la famille et du parc...

Le parc aquatique L'Aquaboulevard, à Paris, dans le 15e arrondissement. - CC WIKIMEDIA/Mariiwakura

P.B.

Elle n’a pas survécu à ce tragique accident. La petite fille de 5 ans qui s’était noyée à l’Aquaboulevard, à Paris, le 22 février, est décédée, rapporte Le Parisien, mercredi. Le quotidien précise qu’elle a été diagnostiquée en état de mort cérébrale samedi et qu’une enquête a été ouverte par le commissariat du 15e arrondissement pour établir les circonstances du drame et la responsabilité des différents partis.

La fillette était accompagnée de son oncle et de la compagne de ce dernier mais elle aurait échappé à leur vigilance et se trouvait seule dans le bassin à vagues, selon un témoin. Une source policière précise au quotidien parisien qu’un maître nageur a « plongé immédiatement » et qu’un médecin a pu faire repartir son cœur, mais les lésions cérébrales étaient trop graves.

Une mort en 2003

Ce n’est pas la première fois qu’un tel drame se produit au parc aquatique parisien mais les accidents sont rares. Un petit garçon s’était noyé en 2003, et en 2012, une mère et son fils de 4 ans avaient pu être sauvés de la noyade.

Selon des chiffres de l’institut de veille sanitaire de 2012, environ 1.000 personnes meurent chaque année par noyade en France, dont 500 rien que sur la période estivale. La majorité des décès a lieu en mer et en cours d’eau, et seulement 10 % se produit en piscine publique ou privée avec un accès payant ( pdf).

