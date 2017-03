Paris

Orange, c’est le nouveau bleu. Les militaires de la BSPP (Brigade de sapeurs-pompiers de Paris) qui œuvrent à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne et dont le « siège » se trouve à la caserne de Champerret (17e) vont délaisser leur habituelle tenue d’intervention bleu foncé pour un nouvel équipement orange.

@PompiersParis change de tenue ! Quelle tenue préférez-vous ? Voter en cliquant sur 🔁 La tenue bleu foncé / ❤️ La tenue orange #Pompiers pic.twitter.com/5O0RC7kALz — Allô Les Pompiers (@Allolespompiers) February 28, 2017

Matériaux innovants et de kevlar

Plus légère et confortable, plus ergonomique et « surtout plus performante à la résistance aux hautes chaleurs », dixit Le Parisien, cette nouvelle tenue est le résultat de quatre années d’études scientifiques poussées.

La couleur n’a pas été choisie au hasard. Il ne s’agit pas ici de s’accorder avec le rouge vermillon des camions, mais de sécurité. Des tests effectués en intervention et en caisson dès septembre 2016 ont montré que les couleurs claires différaient les transferts de chaleur. D’une protection de quatorze secondes pour la tenue sombre, la tenue orange, fabriquée à partir de matériaux innovants et de kevlar, promet, selon BFMTV, de passer à vingt secondes.

6.000 nouvelles tenues à 700 euros

Par ailleurs, la tenue, barrée de bandes jaune fluo, apporte une meilleure visibilité lors d’interventions en extérieur de nuit ou dans les fumées.

D’ici à juin prochain, 6.000 tenues à 700 euros l’unité seront envoyées dans les brigades. Et dans la foulée, la BSPP va également renouveler les gants d’attaque de ses pompiers, leurs sous-vêtements d’intervention et leur casque qui sera alors équipé de lampes intégrées et de moyens de communication.

Une expo pour saluer l'engagement des @PompiersParis et découvrir l'histoire de cette brigade d'exception. 🚒



👉 https://t.co/c9VABFBAaI pic.twitter.com/xOUyg8MhKv — Paris (@Paris) February 27, 2017

