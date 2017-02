Paris

TOURISME En visite au Japon, mardi, Anne Hidalgo s’est retrouvée au bras de la mascotte la plus populaire du pays…

Anne Hidalgo, en pleine opération séduction à Tokyo pour faire venir les Japonais à Paris (Illustration). - Compte Twitter

C.An

Un échange stratégique entre Tokyo et Paris. La maire de Paris Anne Hidalgo, en visite lundi et mardi au Japon, compte conquérir les Nippons qui ont déserté la capitale à la suite des attentats notamment. Le marché touristique a observé une baisse de fréquentation de l’ordre de 13 % entre le mois de novembre 2015 et celui de 2016 concernant cette clientèle reconnue dépensière. La maire mène donc une opération séduction pour faire revenir les touristes japonais à Paris, quitte à s’offrir quelques pas de danse.

Coup de foudre à la Résidence de France à Tokyo entre la Maire de @Paris Anne Hidalgo et le célèbre Kumamon @Anne_Hidalgo @55_kumamon 🇫🇷❤️🇯🇵 pic.twitter.com/0S0j6QVOpZ — La France au Japon (@ambafrancejp) February 28, 2017

Son partenaire ? Une peluche kawaï

Un tweet de l’ambassade de France au Japon montre Anne Hidalgo en train de danser avec la mascotte de la ville de Kumamoto, Kumamon, l’une des plus populaires du pays. Impossible de refusercette invitation pour la maire de Paris.

Anne Hidalgo n’a pas été la seule à danser puisque le commissaire Laurent Mercier s’est également retrouvé autour de quelques pas de danse avec l’ours Kumamon.

Embrassades amicales entre @55_kumamon et le commissaire Mercier qui accompagne @Anne_Hidalgo. Kumamon adore les policiers français ! 👮❤️ pic.twitter.com/PfYYtsGPOV — La France au Japon (@ambafrancejp) February 28, 2017

Auparavant, au sein de l’ambassade de France à Tokyo, Anne Hidalgo s’était entretenue avec cet animal afin de savoir ce qu’aiment tant les Japonais de la France. Il n’est point question de ballet, ni de danse de société mais bien de « nourriture ».

