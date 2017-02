Paris

PROCES Le tribunal correctionnel d’Evry a condamné à un an de prison avec sursis assorti de 175 heures de travaux d’intérêt général les sept jeunes soupçonnés d’avoir participé aux violences à Juvisy-sur-Orge…

La police a interpellé des jeunes violents à Juvisy-sur-Orge (Illustration). - C.A

Caroline Politi

« Aucune des victimes n’est présente ? Ont-ils eu peur de venir ? », s’interroge la présidente de la 10e chambre du tribunal correctionnel d’Evry. Ce lundi, un peu plus d’un mois après les scènes de violence d’une rare intensité – de « guérilla urbaine » dira même le maire – à Juvisy-sur-Orge (Essonne), sept jeunes adultes âgés de 18 et 19 ans comparaissaient, entre autres, pour violences volontaires et dégradations en réunion. Devant une salle archi-comble, à l’ambiance parfois électrique, ils ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis assortis de 175 heures de travaux d'intérêt général ainsi que de l'obligation d'indemniser les victimes.

« Mon client a eu tellement peur qu’il était prêt à se jeter par la fenêtre »

Les faits remontent au samedi 14 janvier. En fin d’après-midi, une vingtaine de jeunes d’Athis-Mons - dont certains, mineurs, font l’objet d’une procédure distincte - se rendent dans la ville voisine de Juvisy dans ce qui ressemble à une véritable opération punitive. Munis de machettes, barres de fer, couteau mais également grande fourchette pour barbecue ou scie, la bande est à la recherche d’un certain Isaac, un mineur qui aurait violemment agressé en novembre dernier un adolescent d’Athis-Mons. A peine arrivés, une première agression a lieu, interrompue par un accident de voiture.

>> A lire aussi : Violences à Juvisy-sur-Orge : Quinze suspects interpellés

Le groupe se déplace alors dans le quartier plutôt paisible du Plateau où réside leur « cible ». Mais les jeunes, totalement déchaînés, se trompent d’appartement et saccagent celui d’une famille sans lien avec les deux bandes. A l’intérieur, un père et son bébé de 16 mois. Sous ses yeux, ils le menacent avec des armes blanches, saccagent tout, fracassent le mobilier, la télévision, l’ordinateur. Puis se rendent compte de leur erreur. Le mal est fait. « Mon client a eu tellement peur qu’il était prêt à se jeter par la fenêtre, mais il était au 4e étage », a confié Me Sophie Perrin, son avocate. Il a écopé de 15 jours d’ITT liés au traumatisme psychologique et n’a jamais pu remettre les pieds chez lui. En partant, la bande a saccagé le hall de l’immeuble et a brisé les vitres d’une vingtaine de véhicules avant de reprendre le bus.

Nonchalance et mauvaise foi

Mais à les entendre, leur présence sur les lieux est totalement fortuite. Tous ont été filmés par une caméra de surveillance en train de monter dans le bus, mais la majorité assure qu’ils se trouvaient là par hasard. L’un courait pour échapper à une agression, l’autre rentrait de chez une amie, un troisième de chez sa grand-mère. « C’est vraiment pas de chance », ironise la présidente. Quid des traces de sang appartenant à ce dernier prévenu sur une voiture aux vitres brisées ? Yassine, 18 ans, invoque une consommation excessive d’alcool dans l’après-midi. « Peut-être que j’étais maladroit et que j’ai mis ma main n’importe où. » Sa nonchalance doublée de mauvaise foi agace. Le jeune homme, mains dans les poches, ne semble pas avoir pris conscience de ce qu’il risque. Il se terre dans sa version, quitte à mettre ses incohérences sur le dos des autres. « Ce n’est pas de ma faute si le Mr de l’OPJ [qui a pris la déposition, ndlr] a mal écrit. » Même attitude pour Leeroy. Réponses monosyllabiques, attitude désinvolte voire franchement agressive. Quand on la présidente l’interroge sur sa présence dans le bus, la réponse fuse. « J’ai pas le droit de rentrer chez moi ? ». Fin des explications.

Tout au long de l’après-midi, les alibis plus ou moins farfelus se sont succédés à la barre. Certains semblent crédibles mais résistent mal à l’examen des faits. A l’instar des explications de Mamadou, 19 ans, qui assure être venu récupérer son neveu qui participait à l’opération punitive. « Il était en détresse, je me devais de faire quelque chose ». Ni une, ni deux, il court à sa rencontre alors même qu’il était en chemin pour l’auto-école. Mais le bon samaritain a été reconnu par un des habitants de l’immeuble vandalisé. « Il devait être confus, il a pu se tromper. » Peut-être. Mais, souligne le procureur, aucun appel de son neveu n’a été retrouvé sur son téléphone portable. D’ailleurs, l’auto-école était fermée à cette heure-ci.

« J’ai juste suivi le mouvement »

Seuls deux prévenus ont reconnu avoir participé au règlement de compte mais nient avoir pris part aux violences. Scotty, 18 ans, confie qu’il était « parti se battre ». Pourquoi ? « Je ne sais pas, j’ai pas cherché à comprendre, j’ai juste suivi le mouvement. » Harrysson se décrit également comme un « suiveur ». C’est, selon lui, « la pression du quartier » qui l’a poussé à y prendre part. Pourtant, le jeune homme est parti avec une scie. « Je ne comptais pas faire de mal à personne, c’était juste pour impressionner ». Le jeune homme affirme qu’il a décidé de rentrer chez lui, sans avoir rien fait, inquiet par une violence qu’il avait sous-estimé. « Mais alors ils sont où la quinzaine de jeunes qui se sont battus et ont cassé des voitures ? », s’esclaffe la présidente.

Pour le procureur, aucun doute, les sept jeunes adultes face à lui ont bien pris part au règlement de compte. « L’effet de groupe ça rend stupide », a-t-il asséné dénonçant un mauvais remake d’« Orange mécanique dans les rues de Juvisy ». Mais le magistrat a également tenu compte de l’absence de casier judiciaire de tous les prévenus et de leur statut de lycéen pour la plupart. « La sanction a cette finalité : faire en sorte que vous ne recommenciez plus », a-t-il insisté au terme d’un réquisitoire particulièrement pédagogique. Il n’a pas cherché à individualiser les fautes et a requis pour tous la même sanction : 18 mois de prison avec sursis assorti de 200 heures de travail d’intérêt général ainsi que de l’obligation d’indemniser les victimes. La présidente a suivi sa démonstration, allégeant même un peu plus les peines.

Mots-clés :