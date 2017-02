Paris

SOCIETE Les entrées dans deux lycées parisiens et plusieurs autres dans les Hauts-de-Seine sont bloquées ou perturbées, par des dizaines de jeunes masqués...

Un barrage filtrant a été installé ce vendredi matin pour pénétrer dans le Lycée Saint-Honoré-de-Balzac (Illustration). - Google Maps

Un blocage après les manifestations de jeudi chez les lycéens. Des dizaines de jeunes qui entendaient protester contre les violences policières ont bloqué vendredi matin deux lycées parisiens et plusieurs établissements étaient perturbés dans les Hauts-de-Seine, au lendemain d’une manifestation tendue, rapporte l’AFP.

Les lycées Victor-Duruy (7e arrondissement) et Théophile-Gautier (12e) étaient bloqués tandis qu’un barrage filtrant ralentissait les entrées à Honoré-de-Balzac (17e), a indiqué le rectorat de Paris. Le lycée Victor-Duruy a demandé en début de matinée aux lycéens de rester chez eux « pour l’instant », dans un message sur les réseaux sociaux. Selon le proviseur du lycée, Philippe Tournier, entre 80 et 100 jeunes, « dont une partie cagoulée et masquée », étaient regroupés devant l’établissement.

Dans les Hauts-de-Seine, plusieurs lycées étaient également touchés par le mouvement : à Gennevilliers, Clichy, Courbevoie, Issy-les-Moulineaux et Asnières, selon la police.

« Vengeance pour Théo »

Jeudi, une quinzaine d’établissements avaient été bloqués à Paris pendant une partie de la journée. Une manifestation comptant entre 800 et un millier de jeunes, place de la Nation, avait donné lieu à des heurts avec les forces de l’ordre.

Les manifestants réclamaient « vengeance pour Théo », en référence à l’interpellation brutale d’un homme de 22 ans, début février à Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne, qui a débouché sur la mise en examen d’un policier soupçonné de l’avoir violé au moyen d’une matraque.

