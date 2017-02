Paris

EMPLOI Un événement autour du chômage des plus de cinquante ans se déroule ce mardi au Point Paris Emploi du 10e arrondissement…

« Nous avons la volonté de faire de cette question une priorité », note Pauline Véron, adjointe à la maire de Paris, chargée de la démocratie locale, de la participation citoyenne, de la vie associative, de la jeunesse et de l’emploi. Ce mardi, la mairie lance en partenariat avec la Direccte, le plan « secondes parties de carrière » au Point Paris Emploi du 10e arrondissement. Un événement qui s’articule autour du chômage des plus de cinquante ans avec l’objectif de « casser les idées reçues ». Et pour cause.

A Paris, un chômeur sur quatre a plus de cinquante ans

Selon les derniers chiffres de l’Insee (Institut national de la statistique et des études économiques), le taux de chômage chez les 50 ans et plus, s’établit à 6,9 % dans la France entière. En proportion, ce sont les demandeurs d’emploi qui pâtissent le plus de la hausse du chômage. A Paris intra muros, on compte 38.540 demandeurs d’emploi catégorie A de plus de 50 ans, soit une hausse de 2,7 % en un an. De ce fait, dans la capitale, un chômeur sur quatre a plus de 50 ans. Soit 25 % contre 18 % à la fin de l’année 2008, selon un rapport de l’APUR (Atelier parisien d’urbanisme).

« Pris dans une faille qui s’élargit, un nombre croissant de salariés de 50 ans ou plus se retrouvent sans emploi sur des périodes de plus en plus longues. C’est une population caractérisée par des qualifications très diverses et par un haut niveau d’isolement professionnel et socio familial », note l’agence. C’est aussi une population « visée » par de nombreux préjugés.

« Faut-il investir dans un salarié en fin de carrière ? » « Former des quinquas, pourquoi faire ? » La productivité dans l’emploi baisse-t-elle avec l’âge ? » ou encore « les entreprises du numérique peuvent-elles embaucher des quinquas ? ». Autant de questions qui seront abordées lors de « débats mouvants » lors de cette rencontre de ce mardi qui réunira des demandeurs d’emploi, la ville, Pôle emploi, des entreprises et des professionnels du secteur. Pour Pauline Véron, l’emploi des quinquas constitue « un enjeu important ».

« Il faut tout faire pour les aider »

« Nous prenons ce sujet à bras-le-corps. Il faut tout faire pour les aider à retrouver un emploi », explique celle qui compte « booster » certains dispositifs déjà mis en place. 150 seniors parisiens sont en effet déjà coachés et accompagnés par des prestataires de la ville pour « se projeter dans une autre carrière » et 100 autres sont aussi actuellement « parrainés » par des cadres d’entreprises. « 60 % de ces personnes ont retrouvé un emploi. Cela fonctionne. il faut donc continuer », indique Pauline Véron. Un dispositif d’aide à la reconversion dans le secteur de l’information et du numérique commence aussi à être mis en place.

« L’idée est de sensibiliser les entreprises et demandeurs d’emploi, pour leur dire que ce secteur qui recrute n’est pas réservé aux jeunes », commente-t-elle. Enfin, un appel à projets va être lancé ce mardi pour financer des initiatives associatives engagées dans l’accompagnement des plus de cinquante ans et leur donner plus d’ampleur.

