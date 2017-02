Paris

FAIT DIVERS Un colis et un véhicule suspects ont été retrouvés dans un parking du centre commercial Vélizy 2 (Yvelines). Une personne a été interpellée…

Un policier en uniforme. Illustration. - Francois Mori/AP/SIPA

Caroline Politi

Une opération de police est en cours dans le centre commercial Vélizy 2, dans les Yvelines. Selon la préfecture de police, un colis et un véhicule suspects ont été repérés aux alentours de 15h30 sur l’un des parkings extérieurs de la galerie marchande. Une source policière précise que le « colis » serait une cocotte-minute.

Le parking et les magasins aux alentours ont été évacués et une opération de déminage est actuellement en cours. Au total, quelque 250 personnes - policiers, pompiers et démineurs - sont mobilisés, précise la préfecture.

Un homme a été interpellé peu après le début de l'opération et est actuellement auditionné. Ce dernier a été repéré grâce aux images de vidéosurveillance mais «des vérifications sont toujours en cours», nous précise-t-on. Selon des sources policières, aucune charge explosive n'a été détectée dans la cocotte-minute mais le véhicule est toujours en cours de déminage.

⚠#Yvelines colis et véhicule suspects au centre commercial #velizy2 : opération de déminage et évacuation partielle en cours pic.twitter.com/WXd9ZtmpNo — Préfet des Yvelines (@Prefet78) February 22, 2017

Mots-clés :