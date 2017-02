Paris

ENQUETE Plus de 5 millions d’euros en liquide ont été retrouvés dans les coffres du Club anglais…

20 Minutes avec AFP

Le rideau est tombé lundi soir sur le Club anglais, l’un des derniers cercles de jeux parisiens. L’établissement a été fermé après une opération de police au cours de laquelle cinq hommes ont été interpellés, a appris mardi l’AFP d’une source proche de l’enquête.

Cinq suspects interpellés

Arrêtés lundi et mardi à Paris et en région parisienne, les cinq suspects, tous septuagénaires, sont actuellement entendus pour « travail dissimulé » et « blanchiment en bande organisée » par les policiers du service central des courses et jeux.

Plus de 5 millions d’euros en liquide ont été retrouvés dans les coffres du Club anglais, a précisé une source policière, confirmant une information du Point.fr.

