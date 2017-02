Paris

SOCIETE Un homme et une femme âgés de 24 et 23 ans sont activement recherchés après leur signalement distinct pour disparitions inquiétantes autour de Rambouillet…

Un homme et une femme sont activement recherchés dans le secteur de Rambouillet - Capture d'écran

R.L.

Deux disparitions inquiétantes, la même semaine, au même endroit. Mona Dumoulin-Minguet, une habitante de Montigny-le-Bretonneux, âgée de 23 ans a disparu depuis mardi 14 février. Le téléphone de cette étudiante en beaux-arts a été localisé pour la dernière fois à Rambouillet dans les Yvelines et c’est aussi là qu’elle a été aperçue pour la dernière fois. Elle portait un manteau ample moutarde et un sac a dos en cuir marron. Mona mesure 1,65 m et a les cheveux châtains.

Sa famille a signalé sa disparition jeudi au commissariat de Guyancourt. Même si à ce stade aucun lien n’est fait par les enquêteurs avec cette disparition, un jeune homme de 24 ans est aussi recherché dans le secteur.

Des recherches en en cours

La disparition de Martin Isimat-Mirin a été signalée par sa mère samedi matin. Selon la chaîne d’informations, la voiture du jeune homme de 24 ans, qui souffrirait de troubles bipolaires, a été retrouvée devant le terrain militaire de Poigny-la-Forêt, près de Rambouillet. Les recherches qui ont mobilisé militaires, gendarmes, équipes de chiens pisteurs et un hélicoptère n’ont rien donné pour l’instant. De nouvelles recherches doivent reprendre ce lundi,précise BFM TV.

Un appel à témoins a été diffusé par la gendarmerie des Yvelines. Le jeune homme mesure 1,85 m pour 85 kg.

Si vous avez des informations, concernant la disparition de Mona, vous pouvez contacter le commissariat de Guyancourt au 01.30.48.26.70. Pour la disparition de Martin, vous pouvez contacter la gendarmerie de Rambouillet au 01.61.08.61.50.

