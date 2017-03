Paris

SOCIETE Joseph a intégré la résidence du bois de Boulogne à son ouverture. Maria, elle, est arrivée un mois plus tard. Ils témoignent pour «20 Minutes» sur la vie dans ce centre...

Paris, hiver 2017. Joseph a l'âge de la retraite et vit dans un centre d'hébergement d'urgence. - C.An

« C’est un pis-aller. » Joseph, 66 ans, fait partie des résidents du centre pour réfugiés et sans-abri du bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement de Paris. Il s’est résolu à intégrer ce centre d’hébergement collectif à son ouverture, en novembre 2016. Avant, il squattait le hall d’entrée d’un foyer de travailleurs africains. Maria, quant à elle, est arrivée au mois de décembre, après de multiples appels passés au 115. Six mois de passés dans la rue, à l’approche des grands froids, elle a apprécié de se retrouver dans une chambre seule.

Un isolement certain

Maria* a connu d’autres foyers où elle devait partager sa chambre. Cette quadragénaire déclare avoir toujours vécu à Paris. Rencontrée rue de Passy, Maria « marche tous les jours dans le quartier… Pour passer le temps ». Au centre, la cuisine ne peut faire partie de ses occupations. « C’est interdit de cuisiner, des repas nous sont livrés à la résidence », commente-t-elle. Plutôt que de sentir l’ennui, parfois, elle se pose en « bénévole pour faire du ménage ». Une chose lui reste en travers de la gorge. « La plus grosse difficulté, c’est de devoir supporter le manque d’hygiène et de respect des autres. Une fois par semaine, les chambres doivent être nettoyées. Certains ne le font pas, dans les couloirs aussi c’est très sale. » Un manque de propreté qui lui fait horreur, à tel point qu’elle « ne côtoie plus personne dans la résidence ».

Loin de se laisser aller, Joseph, se retrouve, lui, à devoir régler plusieurs dossiers administratifs. « Chaque jour, je dois me battre ». Sa plus forte préoccupation, « c’est d’accéder à un logement décent ». Ce sexagénaire se désole d’avoir passé « 37 ans de sa vie en France » mais de devoir vivre dans la précarité aujourd’hui. Depuis son divorce, il « tire le diable par la queue ». En ce moment, il doit « faire valoir ses droits à la retraite ». Petit à petit, Joseph s’accoutume à sa nouvelle vie. Il supporte « les bruits dans les couloirs la nuit » mais maintenant, il peut s’accorder « des grasses matinées ».

Dans un cadre bien défini

L’association Aurore gère plusieurs centres d’hébergement, dont celui où loge Joseph Tantchou. Cette structure est chargée d’accompagner chacun des résidents dans leur projet de logement, de demande de formation ou recherche d’emploi. Aurore reconnaît « un manque de structure pour ceux qui prennent de l’âge ». « Ces personnes ont besoin d’intimité. Pour les personnes en âge d’être à la retraite et sans-abri, tout reste à construire ».

Des interdits comme celui de ne pouvoir recevoir quiconque dans sa chambre surprend Joseph. « J’ai l’impression d’être considéré comme un prisonnier ! Pourtant, je suis un citoyen comme les autres. » Le sexagénaire dispose bien d’une clé mais il doit la demander au gardien à l’entrée. Une entrée bien gardée, au sein de ce centre grillagé d’un côté et équipé de caméras de vidéosurveillance. Dans ce contexte, 200 personnes sont hébergées, dont une vingtaine de familles et 25 % de travailleurs pauvres.

*Le prénom a été changé

