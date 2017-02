Paris

GÉNÉRATION « 20 Minutes » a profité d’un spectacle offert par la ville de Paris aux seniors pour savoir ce qu’il se passe dans la tête des plus âgés…

Pendant qu’ils assistaient à un spectacle à l’intérieur de la mairie de Paris, 20 Minutes est allé interroger les seniors parisiens pour savoir à quoi ils rêvent et quelles sont leurs envies.

Vous pensiez qu’ils rêvaient de passer leur retraite dorée à Malibu ou faire construire un jacuzzi dans leur salle de bains ? Vous allez être déçu. Quand on demande à un senior son plus grand souhait, il répond invariablement : « la santé ». Pas très sexy, mais ça a le mérite d’être pragmatique.

Devant l’enchaînement de chansons de Paris, années folles, 600 seniors entonnent Avoir un bon copain et Mon homme, de Mistinguett, des chansons du siècle dernier qu’ils connaissent par cœur.

Ces heureux retraités, débarrassés des contraintes de la vie professionnelle, se satisfont des petits bonheurs de la vie. Pendant des années, Mohammed, prof de sport, s’est levé à 6 heures tous les matins pour aller enseigner la pratique. Aujourd’hui, il se délecte de ses grasses matinées « jusqu’à 9 heures », jubile-t-il.

« De jeunes hommes bien faits »

Pour Gégé, le rêve se situe 450 km à l’ouest. « Quitter Paris ! », confie-t-il derechef. Habitant de la capitale depuis 10 ans, il veut se consacrer à la pêche et à l’air frais de la campagne du Morbihan. « Faire le tour de la Corse », répond Marie-Claude, tout juste 60 ans. Ces entretiens commencent à ressembler au rayon des guides du Routard.

Les voyages sont une large part de leurs envies, mais les retraités aiment aussi rêver d’amour. Michelle, jeune septuagénaire aux cheveux blancs, aimerait continuer à dîner avec cet homme de 48 ans qu’elle voit souvent. « Je refuse de lui dire mon âge. Lui voudrait me garder ! », dit-elle. « Vous voyez, y’a de l’espoir », rit Josiane, sa copine de 20 ans, venue assister avec elle au spectacle. J’aimerais aussi pouvoir continuer à danser », sourit-elle. « Je vais danser tous les lundis dans un club à l’Etoile ».

Le rêve, Josiane, 71 ans, l’a touché du doigt pendant le spectacle. «On est aussi venues pour voir des jeunes hommes très bien faits », confie-t-elle, en faisant un geste avec ses mains. « Les danseurs et les danseuses étaient très beaux, on a même vu des choses qu’on n’aurait pas dû voir », raconte-t-elle en riant. On n’en saura pas plus. « On a trop l’habitude de voir des vieux croulants ». « Ça va faire plaisir à ton mari ! », rétorque sa copine Michelle, 75 ans.

L’amour, les bons restaurants, les bons moments entre copains ou avec leur famille… Les rêves des seniors ressemblent finalement à ceux des plus jeunes. Et quand nos vieux pensent à ce qu’ils vont faire de leur temps libre, les jeunes, eux, sont nombreux à rêver… de leur future retraite !

