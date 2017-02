Paris

TRANSPORTS La RATP lance dès ce mercredi une nouvelle série d’autocollants à l’effigie de Serge, son lapin mascotte, pour prévenir les risques d’accidents dans les escaliers mécaniques…

Le nouveau sticker dela RATP à l'effigie de Serge le lapin - DR

Romain Lescurieux Twitter

Il est de retour. Après un relooking intégral en 2014 ainsi qu’un passage récent et inexpliqué à Marseille, Serge, le lapin de la RATP, vit de nouvelles mésaventures. La bestiole qui « se fait pincer très fort » les doigts dans une porte du métro depuis des années, se coince désormais les pieds dans un escalator.

>> Lire aussi. Marseille: Mais que fait donc Serge le lapin de la RATP (qui se fait pincer très fort) dans le métro marseillais?

« Les escaliers mécaniques peuvent représenter un danger »

A partir de ce mercredi, la RATP lance en effet une nouvelle série de stickers de sa mascotte créée en 1977, avec ce message : « Attention ! N’approche pas tes pieds du bord, tu risques de te faire très mal ». Et pour cause.

Un nouveau sticker à l’effigie de Serge le lapin, dans le métro parisien - DR

« Les escaliers mécaniques peuvent représenter un danger dont les voyageurs, pour la plupart habitués à emprunter le même trajet au quotidien, n’ont pas ou plus nécessairement conscience », indique-t-on au sein de la RATP. « Face à ce risque », la Mascotte prévention de la RATP, le lapin Serge, se voit donc « confier une autre mission via un nouveau sticker apposé sur les 115 escaliers mécaniques les plus accidentogènes du réseau », selon l’entreprise.

Notamment dans les stations Rue du Bac et Vaugirard sur la ligne 12, à La Motte Piquet Grenelle et Gare d’Austerlitz sur la 10, à Saint Lazare et Bercy sur la ligne 14. Ou encore à Saint-Michel et Luxembourg sur le RER B.

« Stop the Gif »

A cette occasion, la RATP organise aussi un jeu-concours : « Stop the Gif ». Deux GIFs Serge le Lapin seront diffusés sur la page Facebook RATP et via le compte Twitter de Serge le lapin (qui compte quand même 3.800 abonnés).

>> Lire aussi. RATP: Serge le lapin s’offre un relooking

Pour gagner des stops lacets, des tours de cou et des trousses de secours le tout à l’effigie du célèbre lapin, les usagers sont invités à faire une capture d’écran lorsque le GIF Serge se coince le pied dans un escalier mécanique. Et à poster la photo en commentaire du post.

Mots-clés :