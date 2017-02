Paris

ESPACE Le pilote français Thomas Pesquet se sert de l’appareil de son collègue russe, Oleg Novitsky, et fait des merveilles en photo…

On n’a pas fini de se réjouir des posts de Thomas Pesquet. Samedi, le pilote de vaisseau spatial à l’ESA en mission pour six mois sur la Station spatiale internationale (ISS) a mis en ligne sur Twitter etInstagram un cliché de Paris la nuit. Il a récolté des milliers de mentions « j'aime ».

.@Paris, ville lumière! La photo la plus réussie jusqu’à present je pense… Tout le mérite revient à mon collègue Oleg 🇫🇷 pic.twitter.com/KVptqWlEsC — Thomas Pesquet (@Thom_astro) February 11, 2017

La ville lumière vue de très haut

Cette image de Paris lui a valu d’être considéré « virtuose photographe de nuit » par son collègue russe, Oleg Novitsky, rapporte RTL. Thomas Pesquet réussi ces clichés grâce à l’appareil et aux réglages de l’astronaute russe.

Thomas Pesquet publie une photo hallucinante de Paris la nuit > https://t.co/WyIiwN087p pic.twitter.com/4gXneHUdj3 — axatimo33 (@axatimo33) February 12, 2017

Les internautes peuvent suivre de loin le parcours emprunté par l’équipage de l’ISS. Ce lundi, il se trouve au-dessus des côtes mexicaines, et reste créatif dans l’espace.

Un peu de soleil: #Acapulco et la magnifique baie de Santa Lucia apparemment très fréquentée, vu le nombre de bateaux qui s’y pressent 🇲🇽 pic.twitter.com/kwKtgt4VcX — Thomas Pesquet (@Thom_astro) February 13, 2017

