SOCIETE Selon les informations du «Parisien», le parquet de Bobigny a ouvert une enquête préliminaire pour violence par personne dépositaire l’autorité publique après l’interpellation d’un jeune homme de 19 ans…

Illustration police nationale - LODI Franck/SIPA

R.L.

Dans la nuit du 3 au 4 février dernier à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine), Hicham* circule en voiture avec deux amis dans le secteur de la Porte de Saint-Ouen lorsqu’il aperçoit deux voitures et une moto de police rouler à vive allure, raconte Le Parisien.

« Comme on n’avait rien à faire mais qu’on ne voulait pas rentrer, on a décidé de les prendre en filature par curiosité. », dit-il. Même s’il admet au quotidien que « ce n’était pas une très bonne idée », l’étudiant de 19 ans assure qu’il n’a « rien fait de répréhensible » et qu’il n’était « animé d’aucune mauvaise intention ». N’appréciant guère la situation, le motard appelle ses collègues de la BAC d’Aubervilliers.

« L’un des policiers m’a directement donné un coup de poing au visage »

« Vers 2 heures du matin, à hauteur de Clichy, une voiture de police nous a barré la route, détaille Hicham. J’ai immédiatement coupé le contact et levé les bras. Quand j’ai déverrouillé la portière, l’un des policiers m’a directement donné un coup de poing au visage. J’ai réussi à esquiver le deuxième mais après m’avoir sèchement sorti de la voiture il m’a asséné trois coups de matraque sur le crâne. J’ai également été copieusement insulté. »

Selon les informations du Parisien, Hicham, le visage en sang, est menotté, conduit vers le commissariat de La Plaine Saint-Denis puis vers celui de Saint-Ouen où il est placé en garde à vue. Il est également présenté à l’hôpital.

Ouverture d’une enquête préliminaire

Le lendemain, l’étudiant ressort libre avec un rappel à la loi. Mais aussi avec trois points de suture au cuir chevelu, une dent cassée et un hématome sur le visage. Il décide immédiatement de signaler sa mésaventure à l’IGPN puis de porter plainte, relève le quotidien.

Le parquet de Bobigny a ouvert une enquête préliminaire pour violence par personne dépositaire l’autorité publique. L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie. « Les policiers se sont comportés de manière scandaleuse », dénonce son avocate Me Caroline Wassermann.

* Le prénom a été modifié

