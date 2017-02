Paris

SOCIETE Après la fin d’un rassemblement de soutien à Théo à Bobigny, des incidents se sont poursuivis jusqu’à minuit environ…

Durant une heure et demi, divers intervenants se sont relayés au micro pour interpeller la foule réunie devant le tribunal de Bobigny, samedi 11 février. - C. A.

« Venez nombreux ». Après les incidents et débordements qui ont émaillé la manifestation de soutien à Théo ce samedi à Bobigny, l’association locale « Jeunesse Ambitieuse » a lancé une initiative ce dimanche matin pour « nettoyer Bobigny ».

« Sacs poubelles » et « bonne humeur »

Ce samedi, jusqu’à minuit, des individus s’en sont pris à des vitres d’immeubles et au mobilier urbain et deux voitures ont été incendiées en marge du rassemblement. « On tient à condamner les dégradations et les débordements et on tient à souligner qu’elles ne sont pas à l’initiative des jeunes balbyniens… mais bien de réseaux extérieurs à la ville de Bobigny, et même plus largement, extérieurs à la Seine-Saint-Denis », a rappelé l’association sur sa page Facebook.

Une vingtaine d'habitants - « jeunes, moins jeunes, habitants de Bobigny et des quartiers populaires alentours » - se sont ainsi réunis aux alentours de la gare avec des sacs poubelles et des gants. Mais aussi avec une « bonne humeur animée par les valeurs de solidarité, de civisme et de bienveillance ».

« Une utilisation disproportionnée de la force »

« Nous voulions via cette action citoyenne montrer que ce ne sont pas les jeunes de Bobigby et des alentours qui étaient à l'initiative de cette violence », explique à 20 Minutes, Ayoub, 23 ans, président de cette association qui a été créée en 2013 pour « aider la jeunesse dans leur situation actuelle, puis les soutenir pour leurs futures projets. »

Durant près d'une heure, par petit groupe, ils ont nettoyé les rues et ont ramassé de nombreux projectiles en tout genre et des restes de bombes lacrymogènes. « Nous nous sommes aussi bien rendus compte qu'il y a eu une utilisation disproportionnée de la force de la part de la police», ajoute celui qui déplore une « opération catastrophique » ayant donné lieu à une situation « chaotique ».

