Le chanteur a vendu sa Harley et sa Cadillac au profit d'une association pour les enfants. - Jacques Brinon/AP/SIPA

Lucie Bras

Des véhicules qui ont mis le feu. La vente aux enchères qui s’est tenue à l’occasion du salon Rétromobile, vendredi à Paris, a proposé deux pièces par une présentation peu banale. Devant des centaines de collectionneurs et d’amateurs de belles voitures venus assister à l’événement, une chanson de Johnny Hallyday a accompagné l’arrivée de ses deux véhicules mis en vente : une Harley-Davidson Springer et une Cadillac Série 62 cabriolet.

C’est sa Harley qui a déchaîné les passions. Sa mise à prix était de 20.000 euros. Mais la « moto préférée » de Johnny, celle qu’il a relookée il y a 20 ans et emmenée à Los Angeles, a atteint 280.000 euros. Idem pour sa Cadillac, estimée à 50.000 euros et vendue 270.000.

Deuxième vente au profit de @labonnetoileorg pour 270000 € : la cadillac de Johnny Halliday ;) @Artcurial #retromobile pic.twitter.com/GaMnqCkAQQ — Rétromobile Paris (@RetromobileFR) February 10, 2017

Des flammes bleu cobalt

Johnny a raconté être tombé amoureux de ce vieux modèle en se baladant sur Sunset Boulevard à Los Angeles. Il l’a achetée et l'a faite complètement restaurer par l’un des plus grands professionnels du « custom » américain, Boyd Coddington. La carrosserie, le volant et le moteur (!) sont repeints en bleu cobalt, des flammes sont dessinées sur les ailes du véhicule. Et sur le siège, Johnny fait broder ses initiales « JH ». Les fans auront reconnu le véhicule qui figure dans le 48e album de Johnny, L’attente.

Johnny Hallyday’s 1953 Cadillac Series 62 cabrio Boyd Coddington is to be sold by @Artcurial @RetromobileFR on 10/2. Pic: Dimitri Coste pic.twitter.com/wPJWFU2WQQ — James Elliott (@JamesEatCandSC) January 6, 2017

Quelques-uns sont d’ailleurs venus assister à la mise en vente des objets de leur idole. « C’est assez exceptionnel d’approcher les véhicules qu’il a conduits », sourit Laurent, qui habite en région parisienne. « On rentre un peu par procuration dans sa vie personnelle. »

A côté de lui, Patrick et Florian sont venus de Bourges pour l’occasion. Tous les trois se connaissent et sont devenus amis à force de se retrouver dans tous les concerts de la star « en France et à l’étranger », insistent-ils. « On avait déjà vu la voiture devant sa résidence de Los Angeles, où on était allés le voir en concert ». De vrais fans on vous dit ! Tous trois repartent satisfaits d’avoir pu toucher du doigt la vie de Johnny.

La vente aux enchères, où 154 véhicules ont été présentés, a permis de récolter 550.000 euros. L’argent ira directement à l’association La Bonne Etoile qui s’occupe des enfants orphelins, malades ou abandonnés au Vietnam. La star n’était pas à Paris lors de la vente, mais a réagi via Twitter, en remerciant les généreux contributeurs.

Merci du fond du cœur votre générosité va sauver pleins d'enfants 👏❤️ https://t.co/SFKEhYsfu3 — Johnny Hallyday (@JohnnySjh) February 10, 2017

