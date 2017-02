Paris

L'artiste Abraham Poincheval en octobre 2016 à Paris. - Tristan Reynaud/SIPA

L’artiste Abraham Poincheval se prépare à passer une semaine dans un œuf en pierre. Le Français va proposer sa performance au Palais de Tokyo, à Paris, à partir du 22 février. D’ores et déjà, les visiteurs peuvent observer la pierre qui lui servira d’habitacle.

Celle-ci a été sculptée à l’intérieur pour lui permettre de s’asseoir, de stocker de la nourriture ou même d’y installer des toilettes. Sur la vidéo relayée par France info, l’artiste explique notamment que pendant son expérimentation, il mangera de la compote et de la purée et disposera d’un système d’aération.

Expérimenter le temps du minéral

Objectif de cette performance : « expérimenter ce temps du minéral à l’intérieur de la pierre, ces moments de porosité. Il y a la respiration, il y a la pierre qui vit, qui est encore humide, parce qu’elle a été extraite il n’y a pas si longtemps de la carrière. »

Abraham Poincheval est habitué à se retrancher dans des espaces exiguës et improbables pendant plusieurs jours. En 2014 au Musée de la chasse et de la nature, il avait choisi de s’enfermer dans le ventre d’un ours empaillé pendant treize jours. En juillet dernier à Avignon (Vaucluse), il avait passé une semaine à l’intérieur d’une bouteille transparente de six mètres de long.

Une fois cette expérience de l’œuf en pierre achevée, l’artiste s’emploiera, à partir du 29 mars et toujours au Palais de Tokyo, à couver des vrais œufs de poule jusqu’à leur éclosion.

