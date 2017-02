Paris

SOCIETE Carine Lopes, 54 ans, coiffeuse à Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne) a formé douze couples dans son salon. Entre bigoudis et mises en plis, elle se lance désormais sur le marché de l’emploi…

Carine Lopes, dans son salon à Grisy-Suisne (Seine-et-Marne) - R.LESCURIEUX

Romain Lescurieux Twitter

Elle se souvient bien de ce jour-là. C’était il y a cinq ans à Grisy-Suisnes en Seine-et-Marne. « A l’époque, j’étais divorcée et lors d’une séance au salon, j’ai évoqué mon envie de retrouver quelqu’un. Plus tard, mon téléphone a sonné et j’ai dit OK pour que l’on donne mon numéro à un inconnu », explique Juliette*, 50 ans, ravie de revenir sur cette histoire un soir de février 2017.

>> A lire aussi : Coups d’un soir, expériences bisexuelles, orgies… La sexualité des Parisiens à la loupe

« Il y avait un réel besoin »

Quelques sorties et une poignée de restaurants plus tard, Juliette a commencé à partager sa vie en compagnie de cet homme. Et avec qui, elle est toujours. Entre eux, il n’y a pas eu d’applis, de likes, de swipes, ni d’agences matrimoniales mais… Carine Lopes, la coiffeuse de cette commune de 2.500 âmes. Depuis cette histoire, celle-ci a décidé de pimenter ses mises en plis avec des mises en relations amoureuses. « En toute simplicité », se réjouit-elle.

>> A lire aussi : «Il y a eu le Chasseur Français, le Minitel, le speed-dating…Mais l’agence matrimoniale, reste»

Avec un pendentif en forme de cœur autour du cou, Carine admire son salon : des bacs à shampoing à la caisse, en passant par la vitrine où elle vient d’apposer une citation de Paulo Coelho évoquant les rencontres. Carine est chez elle. Les clients aussi. Ancienne coiffeuse des « beaux quartiers » de Paris, elle s’est installée à Grisy-Suisnes à 23 ans et a baptisé son établissement « Le Salon ». « Bavarde mais à l’écoute », cette fan de BB (Brigitte Bardot) ne jure que par les « choses vraies, simples et honnêtes ». Bref, « les vrais gens, la vraie vie », chantonne-t-elle.

« A force de parler et de voir que les personnes étaient seules, je me suis lancée de manière officielle il y a un an dans les rencontres à l’occasion de la Saint-Valentin. Car il y avait un réel besoin », affirme-t-elle. Selon l’Insee, il y a en effet 43 % de célibataires en Ile-de-France. Mais Carine a la solution.

De Tind’Hair au Pôle Emploi version bigoudi

Entre deux coups de ciseaux, les célibataires à la recherche de l’amour – et « pas d’une aventure d’un soir » – remplissent une fiche de profil. Ils indiquent leur nom, prénom, ville, signe astrologique, le téléphone, le mail, les critères souhaités « de préférence non physiques » et se définissent via une série de qualités et de défauts. « Après, je rentre ça dans mon classeur que je consulte régulièrement » et de temps en temps, « ça fait tilt ».

Carine avec BB - R.LESCURIEUX

« On parle beaucoup quand on est dans le fauteuil. Parfois, je me dis : "Je verrais bien cette personne avec celle-ci". Alors, elle échange les numéros et ne donne « aucune photo », tient-elle à préciser. Le reste est du ressort des deux inconnus. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Carine a du flair. Depuis l’histoire de Juliette, Carine a formé douze couples et elle ne compte pas s’arrêter là.

Pour fêter le premier anniversaire de son concept – qu’elle va célébrer par une grande soirée ce mardi soir – Carine se lance maintenant sur le marché de l’emploi. « J’ai beaucoup de clients qui sont chefs d’entreprise et des clients qui sont à la recherche d’un emploi. Je commence donc à demander les CV », note-t-elle. Sans jamais oublier son cœur de cible face à la solitude des gens, et ce malgré la multiplication des canaux virtuels de rencontre.

>> A lire aussi : Et si on se comportait dans la vraie vie comme sur Tinder?

« Aller sur les sites, c’est faire son marché dans les poubelles d’Internet »

Actuellement, Carine a une quarantaine de fiches de célibataires de 26 à 80 ans dans ses classeurs. Des hétéros, des homos, des divorcés, des séparés, des veufs et des veuves. A la recherche de l’amour mais pas seulement. « Récemment, j’ai mis en relation deux femmes de 70 ans. Elles habitent dans la même rue mais ne se connaissent pas. Maintenant elles vont au marché ensemble. Ça me rend heureuse de voir ça », rembobine-t-elle, en analysant l’amour à la sauce 2017, au fond de son fauteuil.

>> Lire aussi. Déprimés les Français? Des seniors livrent leurs conseils pour profiter de la vie à 200%

« Les gens sont attirés par mon système, notamment car ils sont déçus par les sites de rencontres. Il n’y a pas beaucoup d’honnêteté là dessus », affirme-t-elle. « Nous sommes sur un catalogue. On juge uniquement sur une photo. Ça m’inquiète de savoir que les jeunes cherchent l’amour de cette façon. Car aller sur les sites de rencontre c’est faire son marché dans les poubelles d’Internet », tranche Carine, qui déroule.

« Aujourd’hui, on n’ose plus »

Elle, qui ne jure que par la magie de la rencontre, de la séduction, du regard et de la spontanéité déplore notamment l’absence de slow dans les boîtes de nuit. « Aujourd’hui, on ose plus. Moi, je veux que les gens s’écoutent parler et qu’ils apprennent à se découvrir », dit celle qui ne promet rien et ne demande par d’argent pour son « service ».

« Je ne garantis pas à tous les profils de trouver l’amour, l’âme sœur, un compagnon ou une compagne. Mais au moins qu’ils fassent un bout de chemin avec une personne. » Les douze couples formés par les soins de Carine sont aujourd’hui toujours ensemble. Et pour elle, un mariage serait une « consécration ».

* Le prénom a été modifié

Mots-clés :