Paris

FAITS DIVERS Un policier a été mis en examen pour viol et trois autres pour violences volontaires en réunion après une interpellation jeudi d’un jeune homme de 22 ans…

Manifestation «Justice pour Theo», le 6 février 2017 à Aulnay-sous-Bois. - AFP

Delphine Bancaud

Apaiser rapidement la colère des habitants d’Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) après l’agression violente du jeune Théo la semaine dernière. François Hollande a souligné mardi le rôle protecteur de la justice pour les citoyens « y compris » lorsqu’un « agent des forces de l’ordre » est impliqué, dans une allusion aux poursuites engagées contre quatre policiers d’Aulnay-sous-Bois.

>> A lire aussi : «Il prend sa matraque et il me l’a enfoncée dans les fesses, volontairement», raconte Théo

Les policiers "sont là pour nous protéger pas pour agresser nos enfants", clame une habitante d'#Aulnay #justicepourTheo — Clémence Apetogbor (@Clem_Apetogbor) February 7, 2017

« La justice (…) est garante des libertés et les citoyens doivent comprendre que c’est le juge qui les protège », a souligné le chef de l’Etat lors de l’inauguration d’un « service d’accueil unique du justiciable » au tribunal de Pontoise. « Le juge prend la décision, y compris pour ouvrir une information judiciaire et pour qualifier les faits qui permettent au citoyen de savoir qu’il sera protégé si ses droits ont été bafoués, si son intégrité physique a été mise en cause, y compris par un agent des forces de l’ordre », a-t-il enchaîné.

Théo est toujours à l’hopital

Un policier a été mis en examen pour viol et trois autres pour violences volontaires en réunion après une interpellation jeudi au cours de laquelle un jeune homme de 22 ans a été gravement blessé à coups de matraque au niveau de la zone rectale. Toujours hospitalisé lundi, Théo s’est vu prescrire 60 jours d’incapacité totale de travail (ITT). Cette affaire a suscité une vive émotion et provoqué plusieurs nuits d’incidents dans son quartier.

#justicepourtheo jusque sur les murs de la cité des 3000 #Aulnay pic.twitter.com/gEzJVmhJ6k — Clémence Apetogbor (@Clem_Apetogbor) February 7, 2017

Le parquet de Bobigny avait ouvert initialement une information judiciaire pour « violences » mais le juge d’instruction chargé de l’enquête a, in fine, décidé de poursuivre l’auteur présumé des coups de matraque télescopique pour « viol ».

>> A lire aussi : «On nous aime quand on brille dans le sport mais sinon, on se fait insulter», témoignent les habitants

Il a rappelé son respect de l’indépendance de la justice

François Hollande qui s’était brouillé avec le monde judiciaire après avoir évoqué la « lâcheté » de la magistrature, selon des propos rapportés dans un livre des journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, a rappelé aussi qu’il était « le garant de l’indépendance de la justice ». « J’y veille particulièrement », a-t-il insisté devant un parterre de magistrats et de fonctionnaires, assurant que « dans toutes les affaires, il n’y a pas d’intervention du pouvoir politique » et que « ce temps-là est terminé et ne reviendra jamais parce que nous avons besoin d’une justice indépendante et sereine ».

En déplacement à Pontoise, @fhollande affirme qu'il "veille particulièrement dans toutes les affaires" à l'indépendance de la justice @LCI — Alison TASSIN (@AlisonTassin) February 7, 2017

Des propos qui prennent une résonance particulière alors que le candidat de la droite à l’élection présidentielle François Fillon, a accusé le « pouvoir » d’avoir lancé les accusations d’emplois présumés fictifs qui ont déclenché l’ouverture d’une enquête préliminaire du parquet national financier.

Mots-clés :