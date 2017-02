Paris

SOCIETE La SNCF avait déposé un référé pour accélérer une procédure d’évacuation d’un campement sauvage disparu dans la nuit de dimanche à lundi…

Un campement de « Rom » a disparu dans la nuit du dimanche 5 au lundi 6 février (Illustration). - F. Pouliquen / 20 Minutes

C.An

Partis d’eux-mêmes. Un juge des référés devait statuer d’ici mercredi, à la demande de la SNCF, pour accélérer l’évacuation d’un campement « rom » sur les voies de la SNCF au niveau de la « petite ceinture » dans le 17e arrondissement de Paris. En effet, un jugement du 16 janvier dernier ordonnait « l’expulsion des occupants du (camp)… avec l’assistance de la force publique ».

Or, dans la nuit de dimanche à lundi, ce campement s’est évanoui, rapporteLe Parisien. Les 16 adultes et six enfants ont quitté leur installation sous le tunnel de la rue Ernest Roche moins de trois jours après le référé déposé par la SNCF. Une évacuation appréciée par certains riverains.

Paris : le campement Rom de la rue Ernest-Roche a disparu https://t.co/0udflTiz9F — Geoffroy Boulard (@geoffroyboulard) February 6, 2017

Penser à la sécurisation du lieux

Ces personnes avaient pris possession des lieux au mois de septembre. Le portail métallique de l’entrée vers les voies de chemin de fer avait été forcé.

>> À lire aussi: Un bidonville «rom» aussi dans le 17e le long de la Petite Ceinture

À présent, la SNCF devrait sécuriser l’accès aux voies.

Mots-clés :